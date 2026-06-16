San Miniato ospita il convegno nazionale su edifici storici e città di terra cruda

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Il 20 giugno dalle 10 a.m. alle 18.00 si svolgerà a San Miniato, nella sala convegni di Palazzo Grifoni il convegno nazionale 'Edifici storici e nobili città di terra cruda', con la partecipazione di numerosi studiosi provenienti da diversi atenei italiani, dell'Associazione città della terra cruda e dell'Ordine degli architetti di Pisa e degli Amministratori locali.

Il convegno è promosso dall'Associazione Moti Carbonari odv che da anni s'impegna per la conoscenza di questo sistema costruttivo presente in gran parte degli edifici antichi di San Miniato e di altre città collinari del Valdarno, poco conosciuto e documentato.

Per incrementarne la conoscenza l'Ordine degli Architetti di Pisa ha contribuito in modo significativo, promuovendo l'azione degli altri Ordini toscani per il censimento degli edifici in terra cruda a livello regionale.

L'obiettivo del Convegno è lo scambio di informazioni e di esperienze utili alla conoscenza e alla migliore gestione del sistema costruttivo anche sotto l'aspetto strutturale ed energetico.

L'associazione Moti Carbonari con questo Convegno partecipa a un bando del Ministero della cultura avendo come partner l'Accademia degli Euteleti, il Centro studi sulla civiltà del tardo medioevo, l'Università del tempo libero, Architettura e territorio Lanfranco Benvenuti e l'Università popolare Ignazio Donati. Sloow food San Miniato e i Mercati della Terra sostengono l'iniziativa.

Il Convegno, che si svolge durante l'Intera giornata, si configura come evento formativo per l'Ordine degli Architetti di Pisa.

Fonte: Associazione Moti Carbonari odv

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