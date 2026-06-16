Sciopero dei farmacisti, possibili disagi anche alla farmacia comunale di Castelfranco di Sotto

Front Office Castelfranco di Sotto
Condividi su:
Leggi su mobile

Nella giornata di mercoledì 17 giugno la Filcams Cgil ha indetto lo sciopero dei farmacisti aderenti al sindacato e impiegati con il contratto Assofarm. Anche alla *farmacia comunale di Castelfranco di Sotto potrebbero verificarsi disservizi per l'adesione di parte del personale alla protesta sindacale.
Fermo restando che non è possibile calcolare o conoscere l'adesione dei farmacisti allo sciopero in via preventiva, l'amministrazione comunale si scusa fin da ora per eventuali disservizi che potrebbero verificarsi.

Notizie correlate

Castelfranco di Sotto
Front Office
30 Maggio 2026

Cambia sede (ma solo il 1 giugno) il mercato a Castelfranco

Il mercato settimanale del lunedì a Castelfranco di Sotto, il primo giugno 2026, giorno dopo il Palio dei Barchini si sposta in viale Italia, per permettere le operazioni di pulizia [...]

Castelfranco di Sotto
Front Office
12 Marzo 2026

'Conversando con Debussy', la presentazione a Castelfranco

Conversando con Debussy – Dialogo con un'IA di Michele Piccini verrà presentato per il ciclo I nostri autori giovedì 26 marzo alle 18 alla biblioteca comunale di Castelfranco di Sotto. Il libro non nasce da [...]

Castelfranco di Sotto
Front Office
12 Marzo 2026
Domanda case Toscana

Case popolari, Castelfranco apre il bando per le nuove graduatorie

Il comune di Castelfranco da pochi giorni ha pubblicato il bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia popolare. Per fare domanda per essere [...]



Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto

<< Indietro

torna a inizio pagina