Sciopero dei farmacisti, possibili disagi anche alla farmacia comunale di Castelfranco di Sotto

Nella giornata di mercoledì 17 giugno la Filcams Cgil ha indetto lo sciopero dei farmacisti aderenti al sindacato e impiegati con il contratto Assofarm. Anche alla *farmacia comunale di Castelfranco di Sotto potrebbero verificarsi disservizi per l'adesione di parte del personale alla protesta sindacale.
Fermo restando che non è possibile calcolare o conoscere l'adesione dei farmacisti allo sciopero in via preventiva, l'amministrazione comunale si scusa fin da ora per eventuali disservizi che potrebbero verificarsi.
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