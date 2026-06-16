Si riunisce il consiglio comunale di Cerreto Guidi, ecco di cosa si parlerà

Convocato per Sabato 20 giugno alle ore 10,30 il Consiglio comunale. È convocato per Sabato 20 giugno, alle ore 10,30 nel salone centrale del MU.ME.LOC, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono tre gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Sindaco;
2. Ratifica deliberazione della Giunta comunale N.87 del 23/04/2026 avente ad oggetto: “Variazioni al Bilancio, al DUP 2026-2028 ed alla nota integrativa 2026/2028”;
3. Variazioni al Bilancio 2026-2028, al DUP 2026-2028 ed alla nota integrativa 2026, con applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2025.
Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa
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