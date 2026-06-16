Sicurezza e CPR, la Lega torna in piazza a Fucecchio

Nuova iniziativa pubblica della Lega a Fucecchio sul tema della sicurezza urbana e dell’ordine pubblico. Domani, 17 giugno, la sezione locale del partito allestirà una postazione in piazza XX Settembre, nell’area del mercato, dalle 10 alle 13, nell’ambito dell’iniziativa denominata “Dillo alla Lega!”.

L’appuntamento sarà dedicato al confronto con i cittadini sui temi della sicurezza e del CPR, il Centro per i rimpatri destinato agli immigrati irregolari in attesa di espulsione. A presentare l’iniziativa è stato Marco Cordone, segretario della sezione Lega Fucecchio-Cerreto Guidi e vicesegretario provinciale vicario di Firenze del partito.

Nel corso della mattinata verrà distribuito il “Manifesto per la Sicurezza”, documento articolato in otto punti e redatto dalla sezione locale tra settembre e ottobre 2025. Secondo la Lega, le proposte contenute nel manifesto restano attuali anche alla luce del dibattito aperto in Consiglio comunale sui documenti relativi alla sicurezza cittadina.

Il documento contiene appunto le richieste dell’aumento degli organici della polizia municipale e all’istituzione di una Tenenza dei Carabinieri sul territorio, oltre alla realizzazione di un CPR: “Al punto 6 del nostro Manifesto per la Sicurezza proponiamo la realizzazione di un CPR ovvero un centro di detenzione per immigrati irregolari autori di crimini ed in attesa di essere rimpatriati; chiaramente i diritti umani in questi centri saranno garantiti ma dobbiamo guardare in faccia alla realtà”.

“Per noi la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini sono i punti principali del nostro programma e ne parliamo non occasionalmente ma 365 giorni l’anno ai fini della risoluzione di queste problematiche”, così Cordone.

L’iniziativa si svolgerà mentre il Consiglio comunale di Fucecchio è chiamato a discutere diversi atti presentati dai gruppi consiliari proprio sul tema della sicurezza urbana.

Notizie correlate