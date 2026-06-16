Timenet: Iorio entra nel CdA di Banca Cambiano 1884

È stata accolta con orgoglio la nomina di Franco Iorio, Presidente e Fondatore di Timenet S.p.A., all’interno del nuovo Consiglio di Amministrazione di Banca Cambiano 1884, storico e prestigioso istituto di credito indipendente della Toscana. L’ingresso di Iorio nel board della banca rappresenta un importante riconoscimento del percorso di crescita di Timenet, specializzata in servizi di connettività internet e voce per professionisti e aziende, che dal 1996 a oggi si è affermata come una delle realtà tecnologiche più solide e innovative del territorio.

“Tutto si è svolto in tempi rapidi – racconta Franco Iorio, Presidente e Amministratore di Timenet S.p.A. – poiché non è trascorso neanche un mese da quando sono stato contattato da Paolo Regini, Presidente di Ente Cambiano, socio di controllo della banca, che mi ha proposto di far parte del progetto di rinnovamento dell’istituto in qualità di imprenditore del settore a capo di una realtà di successo a livello nazionale ma con radici nello stesso territorio di riferimento, l’Empolese Valdelsa. Sono rimasto piacevolmente colpito e ho inviato il mio CV, che evidentemente è stato ritenuto adeguato all’incarico, dal momento che mi hanno invitato a partecipare all’Assemblea ordinaria dei Soci di venerdì scorso in cui sono stati anche cambiati gli organi di governance”.

Imprenditore con oltre quarant’anni di esperienza nel settore dei servizi e delle telecomunicazioni, Iorio ha maturato, anche attraverso gli anni alla guida di Timenet, una profonda competenza in ambito amministrativo, finanziario e di strategia aziendale, con specializzazione nell’avvio di nuove imprese e nella direzione di realtà di servizi.

“Anche se nel CdA della banca rappresento me stesso, tutti noi siamo orgogliosi di questa novità perché indirettamente è un riconoscimento all’azienda che sul mercato funziona, è competitiva ed è conosciuta – continua Iorio – Mi identifico molto in Timenet per essere stato ritenuto un candidato valido in qualità di nuovo consigliere e il merito voglio condividerlo con i collaboratori, nel rispetto della filosofia che da sempre caratterizza il nostro modo di lavorare. Da imprenditore di un’azienda che offre servizi, il mio apporto sarà quello di mettere a disposizione della banca le mie competenze a supporto del percorso di evoluzione che vuole intraprendere anche dal punto di vista tecnologico, in modo da individuare le soluzioni più adeguate alle sue esigenze”.

In comune, l’istituto di credito e Timenet hanno la nascita e il forte radicamento sul territorio dell’Empolese Valdelsa, ed è un aspetto che entrambe le realtà intendono continuare a valorizzare.

“Nell’attesa di ricevere la conferma dell’incarico – conclude Franco Iorio – ho avuto modo di approfondire la storia della banca che è stata una sorta di ‘start up’ all’epoca della sua nascita grazie all’ingegnere e scienziato Vittorio Niccoli che aveva trovato ispirazione nel nord Italia per creare il più antico istituto di credito cooperativo italiano caratterizzato da un forte legame con il territorio, l’agricoltura e le comunità locali. Un legame territoriale che è vivo ancora oggi, come per Timenet: siamo entrambe realtà che hanno la volontà di mantenere la propria identità e allo stesso tempo di guardare al futuro. Penso che sia un aspetto importante per gestire al meglio il processo di crescita di ciascuna”.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate