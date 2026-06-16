Trovato senza vita escursionista sessantenne sulle Apuane

Un uomo di sessanta anni, Giammarco Bertozzi, è stato trovato senza vita in una zona del Monte Cavallo, vicino Massa. L'escursionista era oggetto di ricerche già da ieri, lunedì 15 giugno.

La vettura dell’uomo, esperto frequentatore della montagna, è stata trovata in Val Serenaia. Sembra che Bertozzi abbia provato senza successo l'ascesa sul monte nei giorni scorsi. Pegaso ha sorvolato l'area ma non è stata trovata traccia, poi le ricerche sono avvenute verso il Passo della Focolaccia e il corpo è stato trovato presso la Forcella di Porta. Non c'è una dinamica precisa ancora, pare si sia trattato di un incidente.

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