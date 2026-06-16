Tumori della vescica e della cute: visite con i Pisll dell'Asl Tc

La prevenzione è la priorità da cui nasce il nuovo progetto di emersione delle neoplasie occupazionali, in particolare quelle vescicali e cutanee. I Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (P.I.S.L.L.) del dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria, vogliono accrescere la consapevolezza che alcune attività lavorative, anche svolte molti anni prima, possono aver comportato l’esposizione a sostanze cancerogene. Un messaggio rivolto non solo ai lavoratori, in attività o già in pensione, ma anche ai medici di famiglia e agli specialisti, affinché il possibile nesso tra lavoro e malattia venga riconosciuto ed entri a pieno titolo nel percorso diagnostico. Perché le neoplasie di tipo occupazionale devono essere conosciute e riconosciute da tutti. I tumori causati da esposizioni lavorative a sostanze cancerogene si manifestano anche a distanza di molti anni (latenza), sono tuttora sottostimati e non vengono sufficientemente segnalati.

“Abbiamo improntato questo progetto facendo rete con i medici di medicina generale e gli specialisti affinché ci sia un maggiore scambio di informazioni – spiega Franca Luongo, Direttore Unità operativa complessa Igiene Salute Luoghi di Lavoro della Ausl Toscana centro - Ci interessa l’aspetto preventivo. Anche solo ottenere che ci sia maggiore attenzione da parte dei lavoratori alle sostanze utilizzate sul luogo di lavoro, sarebbe importante come ricaduta preventiva. Intanto vogliamo far sapere che qualunque lavoratore che sospetta che il tumore gli provenga dal lavoro, può rivolgersi a noi”.

“Contiamo di creare un flusso informativo tra specialisti ospedalieri territoriali, medici di medicina generale e specialisti urologi e dermatologi - rafforza il Direttore del dipartimento di prevenzione, Gianni Nardone - che possono inviare agli ambulatori di Medicina del Lavoro i loro pazienti”.

L’iniziativa entrerà nella sua fase operativa dal prossimo mese di luglio, quando gli ambulatori di Medicina del Lavoro dei Servizi di Prevenzione, già attivi sul territorio, saranno disponibili a visitare i lavoratori con l'obiettivo di valutare se la neoplasia diagnosticata possa essere correlata all’attività lavorativa svolta. E da lì per essere eventualmente riconosciuta e indennizzata da Inail come malattia professionale. La valutazione è completamente gratuita. A sostenerla è una quota del Fondo sanzioni alimentato dalle attività di vigilanza e controllo del PISLL. Successivamente, grazie a un lavoro svolto insieme alla Regione, il dipartimento di prevenzione ha individuato i codici di esenzione che permettono ai lavoratori di richiedere, senza alcun costo, una valutazione agli specialisti della Medicina del Lavoro di Asl.

Per il momento il progetto è improntato solo sui pazienti affetti da una neoplasia della vescica o cutanea che abbiano svolto o svolgano lavori che li hanno esposti a specifici cancerogeni sul luogo di lavoro. Ma in futuro potrà essere esteso anche ad altre neoplasie. Sul tema nelle scorse settimane il PISLL ha organizzato anche un convegno presso l’ospedale Santa Maria Nuova. Nell’occasione sono stati illustrati i settori e le sostanze più a rischio per i tumori della vescica.

Di seguito le sedi e i recapiti degli ambulatori di Medicina del Lavoro dei Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di Asl Toscana centro:

Empoli

Sede di Empoli - V.le dei Cappuccini 79

Sede di Castelfranco di Sotto (PI) - V.le 2 Giugno 37

tel. 0571 704717 - (da lunedì a venerdì 10.00-12.00)

e-mail: prevenzionelavoro.empoli@uslcentro.toscana.it

Firenze

P.O. Piero Palagi - Viale Michelangiolo, 41

tel. 055 6937687 (da lunedì a venerdì 09.00-12.00)

r-mail: medicinadellavoro.firenze@uslcentro.toscana.it

Pistoia

Sede di Pistoia - Viale Matteotti 19

tel. 0573 353446 - (da lunedì a venerdì 10.00-12.00)

Sede di Massa e Cozzile, Villa Ankuri Via Primo Maggio 154

tel. 0572 942810 (da lunedì a venerdì 10.00-12.00)

e-mail: medicinadellavoro.pistoia@uslcentro.toscana.it

Prato

Via Lavarone 3-5

tel. 0574 80 5512 /5311 (da lunedì a venerdì 09.00-12.00)

e-mail: medicinadellavoro.prato@uslcentro.toscana.it