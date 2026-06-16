Tutto esaurito per il concerto-evento Sos Palestina a Firenze

È sold out il concerto ideato da Piero Pelù per Medici Senza Frontiere in Palestina. Sos Palestina si terrà sabato 20 giungo a Firenze, all'anfiteatro delle Cascine. Ci saranno anche i Litfiba sul palco.

Assieme a loro saliranno sul palcoscenico Tre Allegri Ragazzi Morti, Willie Peyote, Giancane, Brunori Sas, Giorgio Canali & Rossofuoco, ma anche Moni Ovadia, Laika, Saverio Tommasi, i Sanitari per Gaza, Antonella Bundu e Dario Salvetti. "Un'edizione - ha spiegato Piero Pelù nel corso di una conferenza stampa online - che ha una ragione di esistere ancora più importante di prima".

Sempre Pelù ha detto: "Da quando è stata annunciata la finta pace, da ottobre in poi, tutta la propaganda 'maga' e sionista nel mondo hanno fatto sì che la maggior parte delle persone pensasse che veramente il problema in Palestina non esistesse più. E questo è un errore gravissimo".

Roberto Scaini, di Medici senza Frontiere, ha aggiunto: "Da una parte c'è il silenzio e dall'altra parte la normalizzazione di tutto questo che è molto pericoloso. A Gaza forse cadono meno bombe, ma ci sono ancora persone che muoiono", magari "non squartate dai colpi di fucile, di mitragliatrice o dalle bombe, ma perché non vengono garantite quelle che sono le necessità primarie di un qualsiasi essere umano, come l'acqua potabile, un posto decente dove trovare rifugio".