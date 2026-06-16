UniFi, conferenza-concerto 'Leonardo da Vinci e il governo delle acque'

La relazione tra il pensiero di Leonardo da Vinci e le sfide contemporanee legate a tutela del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico sarà al centro della conferenza-concerto organizzata dall’Istituto Geografico Militare (IGM) e dall’Università di Firenze – attraverso il Dipartimento di Architettura (DiDA) e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) – insieme al Comitato Artistico del FLORE Festival.

L’appuntamento, che si inserisce tra le iniziative dell’Ateneo organizzate in occasione dei 60 anni dall’alluvione di Firenze, si terrà giovedì 18 giugno nella Sala De Vecchi dell’Istituto Geografico Militare (ore 15 – via Cesare Battisti 10) ed è intitolato “Leonardo e il governo delle acque. Ingegno e scienza del territorio”.

Ad aprire l’incontro, con i loro saluti, saranno il comandante dell’IGM Luigi Postiglione, la rettrice Alessandra Petrucci, la direttrice del Museo Leonardiano di Vinci Roberta Barsanti e il direttore generale di FLORE Festival Simone Paiano.

Attraverso contributi provenienti da ambiti disciplinari differenti, studiose e studiosi approfondiranno il ruolo svolto da Leonardo da Vinci nell’osservazione e nella comprensione dei fenomeni naturali, con particolare attenzione alle acque, alle trasformazioni del paesaggio e alle opere di governo del territorio.

Per l’Ateneo fiorentino interverranno le docenti Enrica Caporali (Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, DICEA), Emanuela Ferretti (Storia dell’architettura, DiDA) e Daniela Poli (Tecnica e pianificazione urbanistica, DiDA). Sono previsti gli interventi di Monica Cioci (musicologa e pianista, docente presso l’Università dell'Età Libera di Firenze Teatro le Laudi), Lucrezia Iacuzzi e Martina Simeone (già laureate Unifi in Architettura del paesaggio) e Sara Taglialagamba (docente dell’Università di Urbino “Carlo Bo” e direttrice della Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti). La conferenza sarà moderata da Ignazio Becchi, professore emerito di Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia dell’Università di Firenze.

La riflessione scientifica sarà accompagnata da momenti musicali ispirati all’opera di Roberto Lupi “Ars Bene Movendi”, a cura di Flore Festival, con Gregorio Nardi al pianoforte e Simone Paiano al flauto traverso.

L’evento è stato patrocinato dai Comuni di Vinci, Bagno a Ripoli e Sesto Fiorentino e dal Museo Leonardiano.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa

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