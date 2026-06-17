A Poggibonsi una bandiera della pace da 26 metri

Una Bandiera della Pace lunga 26 metri e larga 3, realizzata grazie al coinvolgimento di circa sessanta tra associazioni, classi scolastiche, gruppi di cittadini e cittadine che hanno aderito al progetto promosso dal Comune. Sono alcuni dei numeri dell’iniziativa nata per continuare il percorso di riflessione, dialogo e partecipazione sul tema della pace. “Un tema sempre attuale e un’attenzione che continuiamo a coltivare attraverso il progetto “Poggibonsi semina Pace” – dichiara la sindaca Susanna Cenni – Cucire una bandiera è un gesto semplice ma estremamente significativo, capace di unire le tante voci nella voce di una comunità intera che anche questa volta ringraziamo per aver risposto con grande partecipazione. Nel lanciare questa proposta abbiamo voluto ricordare le donne che nell’immediato dopoguerra cucirono nella nostra provincia centinaia di bandiere proprio per testimoniare la loro volontà di “costruire” pace”.

“Grazie a tutte le associazioni del volontariato, culturali, sportive e sociali, alle scuole e ai singoli cittadini che hanno aderito e hanno realizzato il proprio pezzo di bandiera – dice l’assessora Elisa Tozzetti - Il risultato è una grande opera collettiva che raccoglie messaggi, colori e testimonianze di pace. Una Bandiera che vogliamo diventi sempre più grande”.

La grande Bandiera della Pace sarà srotolata venerdì 19 giugno alle 18 al Parco della Fonte delle Fate, in avvio dell’#HOPEMUSICFEST che l’amministrazione ringrazia per aver accolto e condiviso l’iniziativa.

Il progetto ha preso il via, in forma embrionale, nella primavera del 2025, coinvolgendo inizialmente alcune associazioni e scuole del territorio. Nei mesi scorsi è stato rilanciato e ampliato, chiamando a raccolta l’intera comunità per cucire o personalizzare una bandiera, oppure singoli pezzi di stoffa destinati a comporla.

La Bandiera della Pace è realizzata grazie al contributo della Regione Toscana nell’ambito del progetto “Poggibonsi semina Pace”, presentato sul bando dedicato alla Festa della Toscana 2025 con il titolo “Un ponte per la pace”. L’iniziativa rappresenta una delle azioni previste dal progetto ed è in continuità con il percorso già intrapreso dal Comune sui temi della pace, dei diritti e del dialogo. Un percorso che proseguirà nel tempo, accompagnando nuove occasioni di partecipazione e confronto aperte alla cittadinanza.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

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