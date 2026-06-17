'Adotta un metro quadro di solidarietà': l'appello della Misericordia di Ponsacco

Da sempre la Misericordia di Ponsacco rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità: un luogo di accoglienza, assistenza e sostegno, aperto ogni giorno a chiunque si trovi in una situazione di bisogno. Grazie all’impegno dei volontari, dipendenti e alla generosità di tanti cittadini, l’associazione svolge da anni un prezioso servizio sociale e sanitario al servizio del territorio.

Oggi, però, è la sede della Misericordia ad aver bisogno dell’aiuto della comunità.

L’edificio, realizzato nel 2014 secondo criteri di bioedilizia, è stato interessato nel corso degli anni da infiltrazioni d’acqua che hanno compromesso parti consistenti della facciata, rendendo necessari interventi urgenti e straordinari di manutenzione.

Una prima fase dei lavori è già stata completata, con un investimento di circa 300.000 euro sostenuto grazie alle risorse dell’associazione. Per completare il recupero dell’immobile e garantire la piena funzionalità della sede, sono però necessari ulteriori 300.000 euro destinati al rifacimento della facciata del primo e del secondo piano.

Per questo motivo la Misericordia di Ponsacco lancia una campagna di raccolta fondi rivolta a cittadini, benefattori, professionisti e aziende del territorio, invitandoli ad “adottare” simbolicamente un metro quadro della nuova facciata e contribuire così alla salvaguardia di un patrimonio che appartiene all’intera comunità.

Ogni contributo, afferma il Governatore Alberto Lemmi, piccolo o grande, rappresenterà un gesto concreto di vicinanza verso un’organizzazione che ogni giorno opera a favore delle persone più fragili e che continua a svolgere un ruolo essenziale nel tessuto sociale del territorio. Le erogazioni liberali effettuate a favore dell’associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

Come contribuire?

È possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario:

Banca Popolare di Lajatico

IBAN: IT58M0523271120000030067391

Invitiamo cittadini, imprese, associazioni e benefattori a partecipare a questa grande opera collettiva: ogni metro quadro adottato sarà un tassello concreto per proteggere e valorizzare la Misericordia di tutta la comunità.

Ringraziamo fin da ora tutti coloro che vorranno contribuire a questo importante progetto e aiutarci a costruire, metro dopo metro, il futuro della nostra Misericordia.

Fonte: Misericordia di Empoli

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