Ambito turistico, Terre di Valdelsa: "Guardiamo al futuro con entusiasmo"

In occasione del workshop organizzato dall'Ambito Turistico Empolese Valdelsa e Montalbano, tenutosi presso il centro convegni "I Lecci" di Montespertoli, alla presenza delle istituzioni, dei vari operatori e player del settore turistico, era presente anche la rappresentanza di Terre Terra Di Valdelsa, che nell'occasione ha manifestato apprezzamento e grande interesse per questo importante evento di promozione del comprensorio.
Un incontro strategico nato per illustrare il piano territoriale dei prossimi anni.
"Crediamo fermamente che il futuro del nostro turismo passi da una visione d'insieme. Partecipare a questo incontro significa condividere scelte, allineare le pianificazioni e fare squadra per valorizzare l'identità unica della nostra terra.
La giornata ha portato un’importante e concreta conferma per tutti gli attori del territorio che hanno appreso l'intervento e il supporto della Regione Toscana attraverso il supporto operativo e un importante contributo economico.
Queste risorse saranno fondamentali per strutturare, promuovere e lanciare la campagna di valorizzazione territoriale di tutta l’area della Valdelsa, potenziando l'attrattività di un brand condiviso e creando nuove opportunità per l'indotto locale.
Guardiamo ai prossimi due anni con entusiasmo e senso di responsabilità, pronti a fare la nostra parte dando il nostro contributo per tradurre queste energie in progetti concreti, sostenibili e di valore."
Queste la posizione espressa dal direttivo dell'associazione Terra di Valdelsa a conclusione dell'interessantissimo incontro che di fatto ha segnato un concreto slancio in avanti per la valorizzazione del comprensorio.
Fonte: Ufficio Stampa
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