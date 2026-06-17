Ambito turistico, Terre di Valdelsa: "Guardiamo al futuro con entusiasmo"

​In occasione del workshop organizzato dall'Ambito Turistico Empolese Valdelsa e Montalbano, tenutosi presso il centro convegni "I Lecci" di Montespertoli, alla presenza delle istituzioni, dei vari operatori e player del settore turistico, era presente anche la rappresentanza di Terre Terra Di Valdelsa, che nell'occasione ha manifestato apprezzamento e grande interesse per questo importante evento di promozione del comprensorio.

Un incontro strategico nato per illustrare il piano territoriale dei prossimi anni.

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"Crediamo fermamente che il futuro del nostro turismo passi da una visione d'insieme. Partecipare a questo incontro significa condividere scelte, allineare le pianificazioni e fare squadra per valorizzare l'identità unica della nostra terra.

​La giornata ha portato un’importante e concreta conferma per tutti gli attori del territorio che hanno appreso l'intervento e il supporto della Regione Toscana attraverso il supporto operativo e un importante contributo economico.

​Queste risorse saranno fondamentali per strutturare, promuovere e lanciare la campagna di valorizzazione territoriale di tutta l’area della Valdelsa, potenziando l'attrattività di un brand condiviso e creando nuove opportunità per l'indotto locale.

​Guardiamo ai prossimi due anni con entusiasmo e senso di responsabilità, pronti a fare la nostra parte dando il nostro contributo per tradurre queste energie in progetti concreti, sostenibili e di valore."

Queste la posizione espressa dal direttivo dell'associazione Terra di Valdelsa a conclusione dell'interessantissimo incontro che di fatto ha segnato un concreto slancio in avanti per la valorizzazione del comprensorio.

Fonte: Ufficio Stampa