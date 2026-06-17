Anche Empoli piange Carlo Ginzburg, a lui sarà dedicato il Festival /contè.sto/

Il Comune di Empoli, il Comitato Organizzatore e la Giuria del Premio Pozzale-Luigi Russo piangono la scomparsa a 87 anni di Carlo Ginzburg, importante storico e autore italiano. Vinse il Premio nel 1987 con 'Miti emblemi spie. Morfologia e storia' (Einaudi, ripubblicato da Adelphi in una nuova edizione nel 2023), ex aequo con Michele Ciliberto.

"Carlo Ginzburg è stato un maestro, di quelli che cambiano le regole del gioco - afferma l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi -. Il fare Storia e leggere la Storia non è più stato lo stesso dopo Ginzburg. Nelle sue opere e nel suo insegnamento si trova un metodo che va alla ricerca delle tracce inattese, delle microstorie, degli errori e delle storie che si nascondono sotto la grande Storia. Raccogliere l'eredità di Carlo Ginzburg significa attraversare i confini disciplinari, lasciarsi sorprendere dalla molteplicità delle forme e delle connessioni tra epoche e figure storiche diverse. Per la città di Empoli sarà importante perché da essa e dalla sua presenza, con il Premio Pozzale-Luigi Russo, possa nascere un fecondo percorso di ricerca e studio".

(Foto di proprietà del Comune di Empoli, Archivio Storico Comunale, tutti i diritti sono riservati)

"Carlo Ginzburg ha contribuito con le sue microstorie a indagare nella cultura popolare - affermano il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi - e proprio per questo la sua presenza all'interno della Giuria del Premio Pozzale, concorso nato dalla volontà di unire gli intellettuali con la classe operaia e contadina, era naturale. In vita unì il rigore storico con la passione letteraria, indagando tra punti in comune e discrasie, ma soprattutto arricchendo il patrimonio di conoscenze del nostro Paese. Per questo vogliamo dedicare simbolicamente alla memoria di Carlo Ginzburg la seconda edizione del festival di storia contemporanea /contè.sto/ che si terrà a settembre 2026. Ci sembra un omaggio doveroso alla memoria di quello che è stato uno dei più grandi storici viventi italiani".

(Foto di proprietà del Comune di Empoli, Archivio Storico Comunale, tutti i diritti sono riservati)

GINZBURG A EMPOLI - Dalla sua visita a Empoli come vincitore del Premio Pozzale nacque un sodalizio che lo portò a divenire membro della Giuria per 5 edizioni: 1992, 1993, 1994, 1996 e 1997. La vicinanza alla città durò anche nei primi anni '00: nel 2004 presentò il carteggio curato da Luisa Mangoni dedicato al padre Leone Ginzburg, 'Lettere dal confino 1940-1943'. Il premio inoltre pubblicò in opuscolo un discorso tenuto da Carlo Ginzburg nel dicembre 2005 su un'altra figura storica del panorama della critica letteraria: Cesare Garboli e il suo antagonista segreto.