Carta d'identità cartacea: il Comune di Montespertoli ricorda che dal 3 agosto 2026 sarà necessario passare alla CIE

Il Comune di Montespertoli ricorda alla cittadinanza che dal 3 agosto 2026 la vecchia carta d'identità cartacea non sarà più valida. Lo stabiliscono le nuove norme europee sulla sicurezza dei documenti d'identità, che chiedono a tutti gli Stati membri di adottare standard più elevati e uniformi. In Italia il Ministero dell'Interno ha confermato la data con una circolare ufficiale, chiarendo che da quel giorno il documento cartaceo non potrà più essere né utilizzato né rilasciato, neppure in caso di urgenza. Per i cittadini significa una cosa semplice: chi ha ancora la carta d'identità di vecchio tipo deve sostituirla con la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

L'Amministrazione comunale invita i cittadini ad affrettarsi e a non aspettare l'ultimo momento: la CIE, infatti, non viene rilasciata immediatamente allo sportello. Dopo la richiesta, il documento viene prodotto centralmente dal Ministero dell'Interno e recapitato in alcuni giorni lavorativi, per cui presentarsi troppo a ridosso del 3 agosto rischia di lasciare i cittadini senza un documento valido. Con l'approssimarsi della scadenza, inoltre, gli appuntamenti potrebbero esaurirsi rapidamente: per questo è importante prenotare e attivarsi per tempo.

L'Ufficio Anagrafe ricorda che il lunedì e il venerdì restano ad accesso libero, senza necessità di appuntamento, specificatamente per chi deve ancora sostituire la carta d'identità cartacea con quella elettronica. Negli altri giorni il rilascio avviene su appuntamento. Gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì 9:00-13:00, martedì 8:30-13:00, mercoledì chiuso, giovedì 8:30-13:00, venerdì 9:00-13:00, sabato 9:00-12:00. Per prenotare un appuntamento è possibile collegarsi alla pagina dedicata sul sito del Comune: https://www.comune. montespertoli.fi.it/Servizi/ Rilascio-della-Carta-di- Identita-Elettronica-C.I.E

Per ottenere la nuova CIE è sufficiente una fototessera recente, la tessera sanitaria e la vecchia carta d'identità; in caso di furto o smarrimento è necessaria la denuncia. Per i minori è richiesta la presenza dei genitori o, se uno dei due non è presente, un modulo di assenso firmato.

Il Comune di Montespertoli invita tutti gli interessati a verificare subito la validità del proprio documento e a richiedere la CIE senza ulteriori rinvii, vista la tempistica di rilascio non immediata.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa