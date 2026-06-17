Comincia la Sagra della chiocciola, Spicchio si veste a festa

Ritorna un grande classico dell’estate vinciana: la Sagra della chiocciola parte a Spicchio per la sua 48ª edizione. Da giovedì 18 giugno a domenica 5 luglio, il Parco dei Mille sarà animato da intrattenimento per tutti, con musica dal vivo, sessioni di ballo, approfondimenti di attualità (lunedì 22 ospite Niccolò Celesti, fotoreporter di guerra), eventi sportivi (martedì 23 la gara podistica del 1° Trofeo della Sagra o martedì 30 con la camminata organizzata dall’Avis e la consegna della Chiocciola d’oro), oltre che lo stand gastronomico con la specialità che ha contraddistinto e che da sempre dà il nome alla sagra.

Giovedì 18 giugno ricomincia “Vinci a teatro”, con gli ultimi quattro appuntamenti della rassegna teatrale promossa dalla Compagnia Unicorno dedicata al lavoro svolto durante l’anno nei corsi di teatro curati dalla compagnia.

Questo il calendario della seconda parte della rassegna

Giovedì 18 giugno 2026 – ore 21:00

Il gioco di Nerone - Corso intermedio Pirandello

Venerdì 19 giugno 2026 – ore 21:00

Il più bel giorno della nostra vita… o quasi – Corso avanzato

Sabato 20 giugno 2026 – ore 21:00

Molto Rumore Per Nulla di W. Shakespeare – Laboratorio Perfezionamento Attoriale

Domenica 21 giugno 2026 – ore 21:00

Hotel Buon Riposo – Corso intermedio De Filippo

Venerdì 19 giugno (ore 20.30) la MountainTop Strings of California, ensemble di archi formata da adolescenti, sarà protagonista al parco Acquaria, la Collina dell’Arte per una serata di solidarietà con il ricavato della cena che verrà destinato all’associazione Astro.

In Piazza Garibaldi, alle 21, il Bunny Club organizza il saggio annuale di danza, dedicato al tema dell’Ingegno.

Domenica 21 giugno, alle 21, spazio alla 32ª edizione della Festa della musica, che il Centro di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana organizza a Vinci per l’undicesima volta. La serata, ospite della Sagra della chiocciola, prevede l’esibizione di alcune band di musicisti, allievi della scuola di musica di Sovigliana, che presenteranno al pubblico una serie di brani musicali dedicati al tema dell’ingegno, all’interno dell’anfiteatro del Parco dei Mille a Spicchio.

Intanto, continua l’esposizione di Chiara Lunardi per la rassegna Di-Vino, fino al 27 giugno all’Enoteca Dianella 1 in Via Pietramarina.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa