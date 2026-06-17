Dividenti TARIC da destinare ai cittadini, Lega: "Crediti diretti ai cittadini e voucher di rimborso per bollette errate"

"Dopo la pubblicazione del Bilancio di Plures Alia, la Lega chiede che i dividendi siano restituiti ai cittadini sotto forma di sgravi e rimborsi: non è accettabile che utili distribuiti non si traducano in benefici concreti per le famiglie che pagano tariffe elevate.

La Lega condivide la richiesta avanzata dai comitati locali dell’Empolese Valdelsa e della Provincia di Firenze: quei proventi devono tornare ai cittadini. Non è più tollerabile che utili non si traducano in misure concrete a favore delle famiglie e delle imprese che quotidianamente sostengono tariffe rifiuti tra le più elevate, spesso accompagnate da disservizi e difficoltà organizzative percepite dagli utenti.

Lanciamo queste proposte, subito attuabili da parte del gestore:

Crediti diretti ai cittadini: destinare una quota dei dividenti a un fondo straordinario per sgravi, per le famiglie a basso reddito e per le attività commerciali penalizzate dai costi di gestione

2) Erogare voucher energetici o rimborsi sulle bollette per le utenze domestiche più esposte, con priorità per nuclei numerosi, pensionati e attività varie

Perché farlo ora? I comitati locali segnalano difficoltà organizzative, inefficienze e tariffe elevate che gravano su famiglie e imprese. È un dovere politico e amministrativo trasformare gli utili societari in un sollievo concreto per i cittadini, non in mera redistribuzione. La partecipazione pubblica deve tradursi in responsabilità sociale verso il territorio.

Chiediamo che venga convocato un tavolo di confronto col gestore e con gli Enti, per definire modalità e tempi di destinazione dei dividendi a favore dei cittadini, con trasparenza e controlli pubblici. La Lega continuerà a sostenere la causa dei cittadini e a vigilare affinché questi proventi diventino misure concrete di sollievo tariffario e miglioramento del servizio".

Eliseo Palazzo - Responsabile Enti Locali Provincia di Firenze Lega

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