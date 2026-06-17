Due prestigiosi appuntamenti internazionali per la nuotatrice di Aquatempra Virginia Forconi

Nelle prossime settimane la nuotatrice di Aquatempra Virginia Forconi sarà impegnata in due tra i più prestigiosi appuntamenti della stagione natatoria: la Mediterranean Cup in Serbia, e il Trofeo Internazionale Settecolli al Foro Italico a Roma.

La portacolori di Aquatempra è stata convocata dalla Federazione Italiana Nuoto per rappresentare l’Italia alla Mediterranean Cup 2026, in programma a Novi Sad, in Serbia, dal 19 al 21 giugno. Il riconoscimento arriva nel pieno di una stagione di altissimo livello, che ha visto Virginia Forconi conquistare due titoli ai Criteria Nazionali e confermarsi tra le più promettenti dorsiste italiane della sua categoria.

Proprio la superba prova messa in vasca ai Criteria Nazionali di Rimini, nei 50 e 100 dorso, è valsa all’atleta empolese l’accesso agli assoluti primaverili e, di conseguenza, la partecipazione alla 62ª edizione del Trofeo Settecolli IP – Internazionali di Nuoto, in programma dal 26 al 28 giugno 2026 allo Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma. Il Settecolli è una delle più prestigiose manifestazioni del nuoto mondiale e rappresenta un appuntamento di riferimento nel calendario della disciplina, grazie all’elevato livello competitivo e alla presenza di numerosi protagonisti della scena internazionale.

Per Virginia Forconi, classe 2011, si tratta di un momento significativo come sottolinea l’allenatore Gianluca Antonucci: “La partecipazione di Virginia al Settecolli è un passaggio importante nel suo percorso. Dopo i titoli italiani nei 50 e 100 dorso, questo appuntamento sarà un banco di prova prezioso per confrontarsi con un livello molto alto. L’obiettivo non è soltanto il cronometro, ma continuare a costruire consapevolezza, qualità tecnica e lucidità agonistica. Sono orgoglioso del cammino che sta facendo e del valore che sta portando ad Aquatempra”.

Fonte: Ufficio Stampa