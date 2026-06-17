A Empoli arrivano incontri estivi di Active aging: poesia, realtà virtuale e tante attività gratuite per gli over 65

Promossi da Nomos in collaborazione con Centro Comete di Empoli, si svolgeranno incontri due volte alla settimana, dalle 9.30 alle 12, dal 20 giugno al 20 settembre. Gli incontri avranno luogo presso la sede del Centro Comete in via Roma 42, Empoli
Ginnastica, lettura dei giornali, ma anche laboratori di poesia o di realtà virtuale, giochi e film: contro la noia e la solitudine arrivano a Empoli incontri estivi gratuiti per anziani. Si svolgeranno dal 20 giugno al 20 settembre, al Centro Comete.
L'iniziativa è promossa dalla cooperativa Nomos in collaborazione con Centro Comete nell’ambito del progetto “Un ponte sul tempo – Supporto consapevole e attivo per tutti i tipi di invecchiamento” sostenuto dal Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo.
“Estate insieme” è uno spazio protetto e accogliente dove anziani, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, possono partecipare ad attività creative, ludiche ed educative, condotte da personale esperto, trascorrendo i mesi estivi in compagnia, divertendosi.
“La relazione interpersonale sta alla base del benessere psicologico e della qualità della vita - dichiara Conny Leporatti, fondatrice e direttrice del Centro Comete -, non siamo isole, siamo arcipelaghi, abbiamo bisogno dell’incontro con l’altro, della sua umanità e della sua storia”.
L’estate è in questo senso un momento particolare, “può rappresentare un momento di profonda fragilità per gli anziani” spiega Gaia Guidotti, vicepresidente Nomos. “Le reti familiari partono per le vacanze e le attività cittadine rallentano, molti punti di aggregazione chiudono e questo aumenta il rischio di solitudine. Per questo abbiamo attivato in collaborazione con il Centro Comete, il progetto “ Estate insieme”, non un semplice luogo di sosta, ma uno spazio dove il rigore scientifico della prevenzione del decadimento cognitivo incontra il piacere della socialità. Vogliamo trasformare i mesi estivi in un’occasione di benessere per gli anziani”.
Gli incontri saranno due volte a settimana per 2 ore e mezza consecutive per tutta l'estate.
Ogni giornata inizia con l’accoglienza per far conoscere gli anziani tra loro, e con il "Caffè della Memoria", la lettura dei giornali e dibattiti guidati per restare connessi con il mondo e l’attualità.
Spazio poi a esercizi di mobilità dolce, all’osservazione di quadri, l’uso della realtà virtuale, o laboratori di poesia e collage per stimolare l'attenzione e a giochi teatrali e visioni di film per stimolare le emozioni e i sentimenti, rafforzando l’equilibrio psicologico.
Partecipazione gratuita, previo colloquio conoscitivo. Per informazioni 0556510477 , assistenzadomiciliarenomos.it
Fonte: Ufficio Stampa
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