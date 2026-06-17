A Empoli arrivano incontri estivi di Active aging: poesia, realtà virtuale e tante attività gratuite per gli over 65

Ginnastica, lettura dei giornali, ma anche laboratori di poesia o di realtà virtuale, giochi e film: contro la noia e la solitudine arrivano a Empoli incontri estivi gratuiti per anziani. Si svolgeranno dal 20 giugno al 20 settembre, al Centro Comete.

L'iniziativa è promossa dalla cooperativa Nomos in collaborazione con Centro Comete nell’ambito del progetto “Un ponte sul tempo – Supporto consapevole e attivo per tutti i tipi di invecchiamento” sostenuto dal Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo.

“Estate insieme” è uno spazio protetto e accogliente dove anziani, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, possono partecipare ad attività creative, ludiche ed educative, condotte da personale esperto, trascorrendo i mesi estivi in compagnia, divertendosi.

“La relazione interpersonale sta alla base del benessere psicologico e della qualità della vita - dichiara Conny Leporatti, fondatrice e direttrice del Centro Comete -, non siamo isole, siamo arcipelaghi, abbiamo bisogno dell’incontro con l’altro, della sua umanità e della sua storia”.

L’estate è in questo senso un momento particolare, “può rappresentare un momento di profonda fragilità per gli anziani” spiega Gaia Guidotti, vicepresidente Nomos. “Le reti familiari partono per le vacanze e le attività cittadine rallentano, molti punti di aggregazione chiudono e questo aumenta il rischio di solitudine. Per questo abbiamo attivato in collaborazione con il Centro Comete, il progetto “ Estate insieme”, non un semplice luogo di sosta, ma uno spazio dove il rigore scientifico della prevenzione del decadimento cognitivo incontra il piacere della socialità. Vogliamo trasformare i mesi estivi in un’occasione di benessere per gli anziani”.

Gli incontri saranno due volte a settimana per 2 ore e mezza consecutive per tutta l'estate.

Ogni giornata inizia con l’accoglienza per far conoscere gli anziani tra loro, e con il "Caffè della Memoria", la lettura dei giornali e dibattiti guidati per restare connessi con il mondo e l’attualità.

Spazio poi a esercizi di mobilità dolce, all’osservazione di quadri, l’uso della realtà virtuale, o laboratori di poesia e collage per stimolare l'attenzione e a giochi teatrali e visioni di film per stimolare le emozioni e i sentimenti, rafforzando l’equilibrio psicologico.

Partecipazione gratuita, previo colloquio conoscitivo. Per informazioni 0556510477 , assistenzadomiciliarenomos.it

Fonte: Ufficio Stampa