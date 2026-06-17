La 'Festa DesTate' accende DesTEENazione EVV: musica, creatività e nuovo orario estivo

Sabato 20 giugno, dalle 16 alle 22, lo spazio multifunzionale DesTEENazione EVV di Via Paladini 40 a Empoli apre le sue porte alla città con la "Festa DesTate", un pomeriggio-sera ad ingresso gratuito interamente dedicato ai giovani tra gli 11 e i 21 anni. L’evento nasce per celebrare i primi mesi di attività di questo innovativo centro d'aggregazione e, contemporaneamente, per inaugurare il nuovo calendario estivo.

Le attività prenderanno il via nel pomeriggio con il "Writing lab" condotto da Daniele Mariti, un laboratorio in cui i partecipanti potranno imparare a costruire e stampare il proprio tag. Chi preferisce la manualità potrà invece dedicarsi all’"Anta Creativa", decorando il proprio armadietto personale con cartone e colori, oppure sperimentare l’area shooting su green screen, mettendosi davanti alla telecamera per dare libero sfogo alla fantasia con sfondi digitali personalizzati. Per chi cerca il puro intrattenimento, per tutto il pomeriggio resteranno aperti i tavoli da ping pong, il biliardino, le sessioni di Dungeons & Dragons e una ricca selezione di giochi in scatola. A partire dalle 20 la manifestazione cambierà ritmo alzando i volumi grazie all’open mic e alla live session curata dai Whitethaiboyz.

La Festa DesTate segnerà anche il debutto dei nuovi orari estivi dello spazio, che da quel momento sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 20, mentre il martedì e il giovedì prolungherà l'apertura dalle 16 fino alle 22. Proprio queste due aperture serali si collegheranno in modo sinergico alle iniziative di Empolissima by Night, nell'ambito del più ampio programma del Luglio Empolese, inserendo stabilmente DesTEENazione EVV nel tessuto vivo della vita cittadina notturna.

Tutte le attività fino a oggi proposte, da quelle socio-educativo a quelle di accompagnamento psicologico per adolescenti e famiglie, a quelle di orientamento, formazione e tirocini proseguiranno per tutta l'estate.

L'intero progetto si inserisce nel programma nazionale "DesTEENazione – Desideri in azione", finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027. La titolarità territoriale è della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, che coordina una rete composta da COeSO Empoli con le cooperative socie Cora Impresa Sociale, Indaco e La Giostra, insieme a Cetra, Coop21, La Ruzzola e Polis, uniti nell'obiettivo comune di promuovere l'autonomia, la partecipazione e l'inclusione sociale degli adolescenti in un luogo dove i ragazzi non sono semplici spettatori, ma protagonisti del proprio presente.

Fonte: Comunicazione DesTEENazione EVV

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