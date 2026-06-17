Furto d’auto 'con souvenir', denunciato 40enne

I carabinieri della stazione di Castiglione di Garfagnana hanno identificato e denunciato alla Procura di Lucca un cittadino nordafricano di 40 anni, con precedenti penali, ritenuto responsabile del furto d’uso di un’autovettura.

I fatti risalgono a qualche settimana fa. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, avendo bisogno di un mezzo di trasporto, si sarebbe appropriato dell’auto di un connazionale residente nella zona, facendogliela poi ritrovare il giorno successivo.

A incastrarlo sarebbe stata però un’ulteriore condotta: all’interno del veicolo erano custoditi costosi occhiali da sole che il quarantenne avrebbe trattenuto senza restituirli al proprietario.

L’uomo, nei giorni scorsi, è stato anche arrestato dai carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana per altri reati non collegati a questo episodio. Dovrà ora rispondere della vicenda davanti all’autorità giudiziaria di Lucca