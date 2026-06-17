Giornata Mondiale del Rifugiato: a San Miniato una tavola rotonda

In un momento storico particolarmente complesso e segnato da profonde tensioni che mettono a dura prova la convivenza sociale, il Movimento Shalom, insiem all’Ufficio Migrantes della Diocesi di San Miniato, promuove un importante momento di incontro, ascolto e riflessione.

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il prossimo 20 giugno, si terrà una tavola rotonda volta a mettere al centro le storie e il futuro dell'accoglienza.

L’appuntamento è fissato per le ore 10.00 a San Miniato, presso la sede centrale del Movimento Shalom (Piazza Buonaparte, 15) nella Sala dei Volti della Pace.

L'evento sarà caratterizzato da un fitto tessuto di storie vissute, grazie alle testimonianze dirette di migranti provenienti da numerosi paesi, tra cui Gambia, Bangladesh, Costa d’Avorio, Pakistan, Sudan e Nigeria. Sarà un’occasione unica per ascoltare la voce di chi ha vissuto drammi e speranze sulla propria pelle.

A moderare l’incontro sarà Andrea Pio Cristiani, fondatore del Movimento Shalom e direttore dell’Ufficio Migrantes diocesano. Nel corso della mattinata, Don Cristiani presenterà una concreta proposta di programma sociale per l’accoglienza e l’integrazione, pensata per rispondere alle sfide attuali del territorio e del Paese.

La mattinata si concluderà con un momento di forte valore simbolico: una preghiera interreligiosa per riaffermare il valore della pace, della fratellanza e del rispetto reciproco tra i popoli.

La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare

Fonte: Movimento Shalom ODV