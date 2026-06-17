Giulia Ianezic e Sophia Lussignoli confermate dall'Use Rosa Scotti

Dopo le conferme delle empolesi di nascita, per l’Use Rosa Scotti è l’ora di quelle di adozione. Giulia Ianezic e Sophia Lussignoli vestiranno la maglia biancorossa anche nel prossimo campionato. La prima è alla sua terza stagione consecutiva a Empoli mentre l’altra è alla sua seconda. Entrambe sono pedine fondamentali nel reparto delle esterne, due ragazze che sono due punti di riferimento importanti nella squadra di coach Alessio Cioni e che sono reduci da una stagione importante che ne ha consacrato il valore e la crescita. Sapere di averle a disposizione anche nel campionato che inizierà dopo l’estate è senza dubbio una garanzia importante.



Fonte: Use Basket - Ufficio stampa