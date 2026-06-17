Il Pd Firenze avvia il percorso verso il congresso autunnale. Gianassi convoca l'assemblea

"Avviamo il percorso che ci guiderà verso il Congresso autunnale. Vogliamo un Pd autorevole, unito, radicato nel territorio e aperto al confronto costante tra eletti, iscritti e cittadini. Per definire dal basso la nostra agenda, che prevede dodici assemblee pubbliche nei prossimi mesi, la prima tappa sarà proprio dedicata alla nostra comunità; chiediamo pertanto ai nostri iscritti di partecipare e di promuovere idee e proposte, che arricchiranno la nostra agenda politica e il lavoro di questi mesi” così scrive il segretario del Pd cittadino Federico Gianassi in una lettera inviata agli iscritti al Partito.

L’assemblea cittadina è convocata per venerdì 26 giugno alle ore 21 presso l’area feste di Viale Tanini al Galluzzo, nell'ambito della Festa dell'Unità Metropolitana itinerante. I lavori saranno preceduti da una cena alle 19:30. Per partecipare a dibattito e cena gli iscritti possono scrivere a info@partitodemocratico.fi.it

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