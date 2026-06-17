Il Pd Firenze avvia il percorso verso il congresso autunnale. Gianassi convoca l'assemblea

Pd Firenze: avvio del nuovo corso, Gianassi convoca l’assemblea dedicata agli iscritti al Partito per il 26 giugno al Galluzzo
"Avviamo il percorso che ci guiderà verso il Congresso autunnale. Vogliamo un Pd autorevole, unito, radicato nel territorio e aperto al confronto costante tra eletti, iscritti e cittadini. Per definire dal basso la nostra agenda, che prevede dodici assemblee pubbliche nei prossimi mesi, la prima tappa sarà proprio dedicata alla nostra comunità; chiediamo pertanto ai nostri iscritti di partecipare e di promuovere idee e proposte, che arricchiranno la nostra agenda politica e il lavoro di questi mesi” così scrive il segretario del Pd cittadino Federico Gianassi in una lettera inviata agli iscritti al Partito.
L’assemblea cittadina è convocata per venerdì 26 giugno alle ore 21 presso l’area feste di Viale Tanini al Galluzzo, nell'ambito della Festa dell'Unità Metropolitana itinerante. I lavori saranno preceduti da una cena alle 19:30. Per partecipare a dibattito e cena gli iscritti possono scrivere a info@partitodemocratico.fi.it
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