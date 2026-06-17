Il Pd Firenze avvia il percorso verso il congresso autunnale. Gianassi convoca l'assemblea

Politica e Opinioni Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
Federico Gianassi

Pd Firenze: avvio del nuovo corso, Gianassi convoca l’assemblea dedicata agli iscritti al Partito per il 26 giugno al Galluzzo

"Avviamo il percorso che ci guiderà verso il Congresso autunnale. Vogliamo un Pd autorevole, unito, radicato nel territorio e aperto al confronto costante tra eletti, iscritti e cittadini. Per definire dal basso la nostra agenda, che prevede dodici assemblee pubbliche nei prossimi mesi, la prima tappa sarà proprio dedicata alla nostra comunità; chiediamo pertanto ai nostri iscritti di partecipare e di promuovere idee e proposte, che arricchiranno la nostra agenda politica e il lavoro di questi mesi” così scrive il segretario del Pd cittadino Federico Gianassi in una lettera inviata agli iscritti al Partito.

L’assemblea cittadina è convocata per venerdì 26 giugno alle ore 21 presso l’area feste di Viale Tanini al Galluzzo, nell'ambito della Festa dell'Unità Metropolitana itinerante. I lavori saranno preceduti da una cena alle 19:30. Per partecipare a dibattito e cena gli iscritti possono scrivere a info@partitodemocratico.fi.it

Notizie correlate

Firenze
Attualità
17 Giugno 2026

In Toscana sciopero regionale dell'industria con manifestazione a Firenze

La Toscana sta vivendo una delle fasi più difficili degli ultimi anni per il proprio sistema industriale e manifatturiero. Al netto del buon andamento di alcuni comparti (come farmaceutico e [...]

Firenze
Economia e Lavoro
17 Giugno 2026

Farmacie comunali, oggi sciopero con presidio regionale a Firenze

Le lavoratrici e i lavoratori delle Farmacie Speciali aderenti ad ASSOFARM incroceranno le braccia per l’intera giornata di domani mercoledì 17 giugno 2026, nell’ambito dello sciopero nazionale proclamato da Filcams [...]

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
16 Giugno 2026

Giovani Socialisti Empolese-Valdelsa, confronto sul ruolo dei riformisti alle prossime elezioni

La Federazione Giovani Socialisti Empolese-Valdelsa ha promosso nei giorni scorsi un incontro dedicato al tema del ruolo delle forze riformiste in vista delle prossime elezioni politiche. L’iniziativa si è svolta [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina