Incendio Delca, Arpat: "La qualità dell'aria è a livelli normali"

L'Arpat ha confermato che, dopo l'incendio all'impianto Delca Energy di Vicopisano, la qualità dell'aria è tornata ai livelli normali. I controlli su aria, suolo, vegetazione e foraggi non hanno evidenziato criticità, e le analisi su verdure a foglia larga non hanno rilevato contaminazioni da diossine, furani o altri inquinanti.

L'azienda sanitaria continua a monitorare eventuali effetti sulla salute, sulla sicurezza alimentare e sulla qualità delle acque, raccomandando agli agricoltori di effettuare analisi sui prodotti prima della vendita.

I vigili del fuoco hanno segnalato l'urgenza di rimuovere tra 15.000 e 20.000 metri cubi di materiali bruciati o parzialmente combusti ancora presenti nel sito, mantenendo un presidio di sicurezza. La società dovrà predisporre un piano per la caratterizzazione e lo smaltimento dei rifiuti.

Le rilevazioni effettuate vicino all'ospedale di Cisanello mostrano concentrazioni di inquinanti ben al di sotto dei limiti di legge. Proseguono inoltre le analisi sui rifiuti e sulle acque utilizzate per spegnere l'incendio, mentre la Regione Toscana ha assicurato aggiornamenti periodici e massima trasparenza verso la popolazione.