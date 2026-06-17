'La Luna è Azzurra' torna a San Miniato, il Festival Internazionale del Teatro di Figura

Dal 19 al 21 giugno 2026 San Miniato si trasformerà in una grande città-teatro per ospitare la 43ª edizione de “La Luna è Azzurra”, storico Festival Internazionale del Teatro di Figura a ingresso gratuito. Uno degli appuntamenti culturali più longevi della Toscana.

Nato nel 1984, il festival promosso dal Comune di San Miniato e da Terzostudio Progetti per lo Spettacolo, rappresenta da oltre quarant’anni un’occasione unica di incontro tra arte, immaginazione e spettacolo dal vivo, capace di coinvolgere famiglie, bambini e adulti. Per tre serate il centro storico di San Miniato accoglierà oltre trenta repliche e quindici compagnie provenienti dall’Italia e dal mondo.

“Orgogliosamente siamo arrivati alla 43ª edizione di questo appuntamento che ogni estate anima San Miniato con poesia, spettacolo e meraviglia. - dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l'assessore alla cultura Matteo Squicciarini – La Luna è Azzurra è un sogno ad occhi aperti, reso possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni, artisti, commercianti e residenti: un grande lavoro di squadra che trasforma la città in un luogo di incontro, cultura e partecipazione da custodire con passione”.

Tra gli artisti e le compagnie partecipanti ci sono AllinCirco, Circo Enxame dal Brasile, Jenny Clamonte dalle Filippine, Naranjarte dalla Nuova Zelanda, Martin Orchessi dall’Argentina, Italento, Andrea Mancusi, Anna Marcato/PEM, Silvia Martini, Galirò, 4Monkeis, Otto il Bassotto, Teatro Trabagai, Ugo Sanchez Jr. and Son e Ultima Fila.

Ogni sera, dalle 20.45 alle 24.00, piazze, vicoli e scorci del centro storico si animeranno con marionette a filo, teatro d’ombre, maschere, clownerie musicale, illusionismo, giocoleria, spettacoli itineranti e performance capaci di stupire spettatori di tutte le età. Da Piazza Duomo fino al Vicolo dei Carbonai, il festival offrirà un’esperienza immersiva in cui il linguaggio universale del teatro di figura supera ogni barriera linguistica attraverso immagini, gesti e poesia.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre assegnato il premio alla carriera “La Luna d’Argento”, istituito nel 1994, a Gianluca Palma di AllinCirco, giovane burattinaio, manipolatore e artigiano delle proprie creazioni, riconosciuto per l’originalità e la qualità del suo percorso artistico.

Ad arricchire il programma, ogni sera dalle ore 20.30 presso l’Orcio d’Oro in via Conti sarà visitabile la mostra “Sulle tracce di Pinocchio”, percorso illustrato dedicato ai duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi. L’esposizione presenta una selezione di circa venti tavole tratte dal volume “Pinocchio incontra gli illustratori”, curato da Livio Sossi e Gabriella Cappella, offrendo al pubblico l’opportunità di confrontare diverse interpretazioni artistiche del celebre burattino.

Per agevolare l’afflusso dei visitatori sarà attivo un servizio navetta gratuito dalle ore 20.00 alle 00.30 con partenza dai parcheggi di Fontevivo e Piazza Giuseppe Dani – Giusto tra le Nazioni e capolinea in Piazzale Dante Alighieri. L’edizione 2026 sarà accompagnata dal manifesto realizzato dalla grafica Giulia Del Mastio, che firma l’immagine simbolo della manifestazione.

Qui il programma integrale della manifestazione

Per tutte le info: www.terzostudio.it

Principali provvedimenti per la mobilità:

Via A. Conti (da Piazza del Fondo a Piazza Mazzini) e Piazza della Repubblica

Divieto di transito e sosta dalle ore 18:00 alle ore 00:30

Piazza del Popolo

Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 17:30 alle ore 00:30 per consentire allestimento e svolgimento degli spettacoli.

Corso Garibaldi

Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 15:00 alle ore 00:30.

Stalli riservati ai veicoli dell’organizzazione, ai mezzi di servizio e alla Misericordia.

Piazza Dante Alighieri

Divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta per il capolinea del servizio bus navetta.

Piazza Duomo

Divieto di sosta e transito per consentire montaggio, svolgimento e smontaggio degli spettacoli.

Due stalli riservati ai mezzi dell’organizzazione.

Centro storico area pedonale

Dalle 19:00 alle 00:30, nelle giornate del 19, 20 e 21 giugno, il centro storico sarà chiuso al traffico veicolare con istituzione di una zona pedonale che interesserà:Corso Garibaldi, Via A. Conti, Piazza del Popolo, Via Ser Ridolfo, Via IV Novembre, Piazza della Repubblica e Piazza del Duomo.

Nelle aree chiuse al traffico anche i residenti autorizzati non potranno transitare. L'accesso ai garage sarà consentito fino alle ore 18:00 e dopo le ore 00:30. Sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso.

Saranno inoltre istituiti sensi unici temporanei e modifiche alla circolazione nelle zone di Via Fornace Vecchia, Via Sanminiatese, Via Poggio e Via Fontevivo per agevolare l'accesso ai parcheggi e il servizio navetta.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate