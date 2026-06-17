Lavori da 5 milioni per il sistema fognario di Barberino Tavarnelle

Proseguono a ritmo spedito i lavori che porteranno alla messa in atto di uno dei più importanti investimenti messi in campo dal gestore del servizio idrico integrato Publiacqua per il territorio comunale. Si tratta della realizzazione del nuovo sistema fognario che collega Barberino a Tavarnelle, opera pubblica del valore complessivo di 5milioni di euro, il cui obiettivo principale è l’adeguamento igienico-sanitario dell’agglomerato di Barberino. “L’intervento in corso consiste nella realizzazione del collettore principale delle acque reflue da Barberino a Tavarnelle – spiega il sindaco David Baroncelli – e si sta attuando attraverso l’installazione di una serie di stazioni di sollevamento con pompa”. “Gli effetti dell’opera pubblica saranno determinanti – continua il sindaco - per il miglioramento della qualità della vita della comunità e offriranno una risposta concreta alle esigenze dei cittadini”. L’opera pubblica prevede anche la riasfaltatura dei tratti di viabilità interessati dall’intervento.

“E’ una fase rilevante di questo investimento che necessita lo svolgimento in sicurezza del cantiere – aggiunge il primo cittadino – un lavoro su cui monitoreremo costantemente per garantire il termine dei lavori entro la tempistica prevista”.

Per consentire lo svolgimento della sostituzione della rete idrica e fognaria in questa fase si è resa necessaria la chiusura temporanea di via Cassia SR 2 da lunedì 22 giugno nel tratto compreso tra via San Giovanni Gualberto e via delle Fonti, nel centro abitato di Barberino Val d’Elsa. L’opera ha richiesto alcune modifiche alla viabilità che saranno in vigore fino al termine dei lavori, stimate in tre settimane circa. E’ stato istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti per tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nella SR2 Cassia nel tratto interessato ai lavori. Entrerà in vigore anche il divieto di transito pedonale che fa eccezione per i residenti e i mezzi di soccorso.

Gli automobilisti potranno percorrere tragitti alternativi. Per chi giunge da Tavarnelle verso Poggibonsi / Barberino Val d'Elsa occorre utilizzare il raccordo autostradale Autopalio Firenze-Siena. Da Poggibonsi verso Tavarnelle il percorso alternativo prevede l'utilizzo del raccordo autostradale Autopalio Firenze-Siena. Per le sole automobili da Poggibonsi verso Tavarnelle sarà possibile attraversare il centro di Barberino, transitando in via delle Fonti e via San Giovanni Gualberto.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

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