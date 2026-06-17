Le modifiche a Spicchio per il 1° Trofeo della Sagra della chiocciola

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In occasione della gara podistica valida per il 1° Trofeo della Sagra della Chiocciola, programmata per martedì 23 giugno 2026, con ordinanza n. 93 del 16 giugno 2026 il Comune di Vinci ha istituito alcuni provvedimenti di viabilità per consentire il passaggio della gara podistica.

 

Questi i dettagli delle modifiche:

dalle 17 alle 23, divieto di transito e sosta (con rimozione forzata) in via Marmugi (da Parco dei Mille fino a Via Sanzio);

dalle 20 alle 22, divieto di sosta (con rimozione forzata) in Via della Chiesa, dal civico 4 al civico 8 e in Via Buonarroti (da Via Guiducci a Via Guicciardini), dal civico 4 al civico 8;

dalle 19 alle 22.30, inversione del senso di marcia in Via Petrarca (da Via Boccaccio a Via della Chiesa);

Via Sanzio (da Via Marmugi in direzione di Via Buonarroti), Via Buonarroti, Via Machiavelli, Via Madonna dell’Erta, Via Piccaratico, Via Vallemaggiore, Via Petrarca, Via della Chiesa, Via Buonarroti, Via Sanzio fino all’intersezione con Via Marmugi: in queste vie la circolazione sarà temporaneamente sospesa per il tempo necessario al passaggio della corsa, e comunque fino al passaggio dell’ultimo partecipante

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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