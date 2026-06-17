L’Emporio Meacci di Cerreto Guidi compie 110 anni

Non sono molte le attività che possono raccontare oltre un secolo di storia. Ancora meno quelle che, dopo 110 anni, continuano a rappresentare un punto di riferimento per la propria comunità. È il caso dell’Emporio Meacci, a Cerreto Guidi.

“110 anni di vita sono un traguardo eccezionale e testimoniano quanto sia stato importante credere in un’idea che all’inizio era solo un sogno- dichiara il sindaco Simona Rossetti-Ringrazio, a nome di tutta l’Amministrazione comunale la famiglia Meacci per quanto ha fatto e per quanto continua a fare, con un’attività che è un motivo di orgoglio per il nostro territorio e che dimostra a quali risultati possano portare fatica, sacrificio, coraggio e naturalmente capacità”.

Dal 1916 a oggi, l'Emporio Meacci ha saputo attraversare epoche, cambiamenti economici e trasformazioni sociali senza mai perdere la propria identità. Oggi questa importante eredità continua grazie alla dedizione di Paola Meacci che, affiancata dalla figlia Francesca, ha saputo custodire e valorizzare la lunga tradizione familiare. Insieme rappresentano un esempio virtuoso di imprenditoria femminile, capace di coniugare esperienza e innovazione, radici e cambiamento, mantenendo vivo quel rapporto autentico con la clientela che da sempre distingue l'Emporio Meacci.

Proprio nel segno dell'incontro tra tradizione e creatività, nasce una delle iniziative più originali dedicate all'anniversario: la T-shirt celebrativa “Emporio Meacci 110 e lode!”, ideata dalla giovane designer cerretese Marina Sofia Orsucci, laureata in Communication Design presso l'Istituto Modartech di Pontedera. Questa collaborazione rappresenta l'incontro tra una storica realtà commerciale e una giovane professionista che si sta distinguendo nel campo della comunicazione e della valorizzazione territoriale.

L'appuntamento è per sabato 20 giugno alle ore 18,00 presso l'Emporio Meacci di Via Santi Saccenti 52/54, per festeggiare un anniversario straordinario che racconta non soltanto il successo di un'attività commerciale, ma anche la forza di un legame profondo con il territorio cerretese e la sua comunità.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa