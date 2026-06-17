L’Emporio Meacci di Cerreto Guidi compie 110 anni

L'appuntamento è per sabato 20 giugno alle ore 18 presso l'Emporio Meacci di Via Santi Saccenti, per festeggiare l'anniversario
Non sono molte le attività che possono raccontare oltre un secolo di storia. Ancora meno quelle che, dopo 110 anni, continuano a rappresentare un punto di riferimento per la propria comunità. È il caso dell’Emporio Meacci, a Cerreto Guidi.
“110 anni di vita sono un traguardo eccezionale e testimoniano quanto sia stato importante credere in un’idea che all’inizio era solo un sogno- dichiara il sindaco Simona Rossetti-Ringrazio, a nome di tutta l’Amministrazione comunale la famiglia Meacci per quanto ha fatto e per quanto continua a fare, con un’attività che è un motivo di orgoglio per il nostro territorio e che dimostra a quali risultati possano portare fatica, sacrificio, coraggio e naturalmente capacità”.
Dal 1916 a oggi, l'Emporio Meacci ha saputo attraversare epoche, cambiamenti economici e trasformazioni sociali senza mai perdere la propria identità. Oggi questa importante eredità continua grazie alla dedizione di Paola Meacci che, affiancata dalla figlia Francesca, ha saputo custodire e valorizzare la lunga tradizione familiare. Insieme rappresentano un esempio virtuoso di imprenditoria femminile, capace di coniugare esperienza e innovazione, radici e cambiamento, mantenendo vivo quel rapporto autentico con la clientela che da sempre distingue l'Emporio Meacci.
Proprio nel segno dell'incontro tra tradizione e creatività, nasce una delle iniziative più originali dedicate all'anniversario: la T-shirt celebrativa “Emporio Meacci 110 e lode!”, ideata dalla giovane designer cerretese Marina Sofia Orsucci, laureata in Communication Design presso l'Istituto Modartech di Pontedera. Questa collaborazione rappresenta l'incontro tra una storica realtà commerciale e una giovane professionista che si sta distinguendo nel campo della comunicazione e della valorizzazione territoriale.
L'appuntamento è per sabato 20 giugno alle ore 18,00 presso l'Emporio Meacci di Via Santi Saccenti 52/54, per festeggiare un anniversario straordinario che racconta non soltanto il successo di un'attività commerciale, ma anche la forza di un legame profondo con il territorio cerretese e la sua comunità.
Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa
<< Indietro