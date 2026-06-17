Malore per un 75enne in una struttura a Montaione, arriva Pegaso

Cronaca Montaione
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L'elisoccorso è intervenuto alla periferia di Montaione per un turista che si sarebbe sentito male. Verso le 17 di oggi, mercoledì 17 giugno, in una struttura ricettiva che si trova in prossimità della Strada Provinciale Samminiatese - a nord di Montaione - un uomo di 754 anni avrebbe accusato un malore.

La ricostruzione è ancora sommaria, ma sembra che l'uomo, un ospite nella struttura, abbia accusato un malore in piscina. Sarebbe stato trovato riverso in acqua. Il personale della struttura lo avrebbe tirato fuori e, secondo quanto riferito, avrebbe praticato le prime manovre di soccorso.

Sul posto sono poi intervenute l'automedica e un'ambulanza della Misericordia di San Miniato, ma è stato necessario l'intervento di Pegaso per portare il 75enne in codice rosso a Careggi a Firenze. Presenti sul luogo anche i carabinieri.

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