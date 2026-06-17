A Radio Lady il Metodo 'Badante Subito': come nasce il rapporto tra badante e assistito

Nuovo appuntamento su Radio Lady con la rubrica dedicata a 'Badante Subito'. Ospiti della puntata odierna la titolare Stefania Masoni e Katya Bigazzi, una delle collaboratrici dell'azienda.

Badante Subito è un servizio rivolto alle famiglie che necessitano di assistenza domiciliare, mettendo in contatto le persone che cercano una badante con lavoratrici e lavoratori del settore. La puntata di oggi si è concentrata sul 'Metodo Badante Subito', ovvero l’approccio consigliato e il ruolo che una badante deve assumere all'interno di una famiglia.

L'intervista su Radio Lady

Parla Katya Bigazzi, in Badante Subito da 13 anni e da 7 anni attiva a Lucca nella sua esperienza lavorativa: "La badante deve avere tanta pazienza ed essere assolutamente calma, perché quando entri in una casa sei un estraneo. Per la persona che devi assistere vale lo stesso: devi dimostrarti capace, ma allo stesso tempo andare con i piedi di piombo perché la fiducia si conquista piano piano. E la pazienza aiuta".

Katya racconta anche come, nel tempo libero, riesca a creare un rapporto umano con la signora anziana che assiste: "Parliamo della sua vita e del mondo di oggi. Mi racconta del suo passato, di dove è nata e dove ha vissuto". Fondamentale, sottolinea Katya, è dedicare tempo di qualità alla persona assistita, al di là dei soli servizi primari. Per lei, il buon rapporto nasce soprattutto dalla pazienza e dall'ascolto: "Ci vuole pazienza, aspettare che la persona si fidi, senza fretta e senza alzare la voce. Basta iniziare con poche parole, interessandosi a come sta e se ha bisogno di qualcosa. E piano piano si apre"

E aggiunge un esempio concreto del loro quotidiano: "La signora che assisto è appassionata di cucina e ora mi chiede spesso di prepararle dei dolci". Katya sottolinea così uno dei punti centrali del Metodo Badante Subito: coinvolgere la persona assistita anche nei piccoli gesti quotidiani, rendendola parte attiva della giornata. "Quando faccio i dolci, ogni tanto le chiedo cosa ci vada dentro, facendo finta di dimenticare gli ingredienti".

"Questo fa parte del nostro metodo - spiega Stefania Masoni -: alcune professioniste ce l'hanno già come predisposizione naturale, altre invece vanno accompagnate e formate per sviluppare questa sensibilità. Anche questo è insegnare il mestiere della badante".

Un altro elemento fondamentale del metodo è il diario. Come spiega Katya, ogni badante ne utilizza uno fin dall'inizio del rapporto con la famiglia, aggiornandolo quotidianamente con tutte le informazioni utili: somministrazione dei farmaci (con orari e dosaggi), visite mediche, valori della pressione, alimentazione e qualsiasi variazione importante. Il diario rappresenta uno strumento di tutela per la famiglia, per la badante e soprattutto per l'assistito: in caso di emergenza può essere utile anche a medici o operatori del 118.

Ogni assistito e ogni badante, infine, vengono abbinati con attenzione, tenendo conto delle caratteristiche personali e dell'empatia reciproca, per garantire un equilibrio che favorisca il benessere di entrambi.



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