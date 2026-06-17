Nidi e Centro Zerosei a Empoli: pubblicate graduatorie definitive, ammissioni e liste d'attesa

Sono state pubblicate le graduatorie definitive, le ammissioni e le liste d’attesa per nidi d’infanzia/Centro Zerosei per le fasce d’età piccoli relative all’anno educativo 2026-2027.

La pubblicazione è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Empoli e ha valore di notifica ufficiale alle famiglie. Questo è il link: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Nidi-d-infanzia-Centro-Zerosei-Anno-Educativo-2026-2027-ISCRIZIONI

RIUNIONE CON I GENITORI – Martedì 14 luglio 2026, alle 18, si terrà un incontro rivolto ai genitori delle bambine e dei bambini nuovi iscritti. L’incontro si terrà presso la sede del nido di ammissione. Durante la riunione verranno fornite informazioni utili sull’inserimento, l’organizzazione educativa e i servizi offerti dal Nido. È richiesta la partecipazione delle famiglie.

RINUNCIA AL POSTO ASSEGNATO AL NIDO D’INFANZIA / CENTRO ZEROSEI - Entro il giorno 26 giugno è possibile presentare eventuale rinuncia al posto assegnato per l’anno educativo 2026/2027. La rinuncia deve essere formalizzata mediante la compilazione dell’apposito modulo disponibile al seguente link: https://servizi.comune.empoli.fi.it/lang/it/servizi/comunicazione-di-rinuncia-al-posto-al-nido-a-e-2026-2027/access

AGEVOLAZIONI COMUNALI IN BASE ALL’ISEE - Si ricorda ai genitori delle bambine e dei bambini ammessi ai nidi comunali per l’anno educativo 2026/2027 e che intendono accedere a una tariffa mensile agevolata per la frequenza al Nido d’Infanzia/Centro Zerosei, che è possibile usufruire delle agevolazioni previste sulla base dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Le agevolazioni sono concesse secondo i criteri vigenti stabiliti dalle norme comunali per l’iscrizione, la frequenza e la contribuzione ai servizi educativi per la prima infanzia. Per accedere alle agevolazioni, è necessario presentare apposita istanza entro il 30 giugno 2026, collegandosi al sito istituzionale al seguente link: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Richiesta-Agevolazioni-Nidi-d-Infanzia-Centro- Zerosei

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa