Grande partecipazione per l'edizione 2026 di Note di Wine, che si è svolta venerdì 12 giugno nell'ambito della Festa di Castelfiorentino e che ha visto la presenza di oltre 320 persone, unite dalla voglia di condividere una serata all'insegna della solidarietà, della cultura e del senso di appartenenza alla comunità.

L'evento ha visto la partecipazione dell'Amministrazione Comunale, con la presenza della Sindaca Francesca Giannì e degli Assessori comunali, oltre a quella del nuovo parroco della Parrocchia di Santa Maria della Marca, Don Lorenzo, in un clima di amicizia e collaborazione che da sempre caratterizza questa manifestazione.

La cena è stata accompagnata dal suggestivo concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi, che con la propria musica ha contribuito a rendere ancora più speciale una serata ormai diventata un appuntamento atteso e amato da tutta la cittadinanza.

Un ringraziamento particolare va alle aziende vitivinicole del territorio che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, donando gratuitamente i propri vini e dimostrando ancora una volta grande sensibilità verso i valori della solidarietà e del sostegno reciproco.

Hanno partecipato:

- Vivito I Vignaioli;

- Cantina Sociale Colli Fiorentini;

- Vini Tamburini Emanuela;

- Azienda Agricola La Poggiarella;

- Castello d'Oliveto;

- Santa Lucia Vini Gasparri;

- Agricola Turini Simone;

- Fattoria Dianella 1;

- Castello di Coiano;

- Azienda Agricola Le Macchie;

- Azienda Agricola Casolare;

- Bandinelli Rino, Enzo e Claudio Società Agricola;

- Azienda Agricola Il Pino di Bonifazi Maurizio.

Grazie alla generosità dei partecipanti e al contributo di tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione, sono stati raccolti 4.400 euro, che saranno devoluti a sostegno di importanti realtà del territorio:

- Oratorio della Parrocchia di Santa Maria della Marca;

- Filarmonica Giuseppe Verdi;

- Casa Famiglia San Martino;

- Prociv Arci - Sezione di Castelfiorentino;

- AVIS - Sezione di Castelfiorentino.

Note di Wine si conferma così non soltanto una manifestazione enogastronomica e musicale, ma soprattutto un grande momento di incontro e di solidarietà, capace di unire cittadini, associazioni, imprese e istituzioni attorno a un obiettivo comune: fare del bene e valorizzare il territorio.

L'importante partecipazione della cittadinanza, la collaborazione tra le associazioni, il sostegno delle aziende del territorio e la presenza delle istituzioni dimostrano ancora una volta come Castelfiorentino sia una comunità unita, generosa e capace di trasformare il piacere dello stare insieme in un aiuto concreto per chi opera ogni giorno al servizio degli altri.

Note di Wine non è soltanto una serata: è un patrimonio di solidarietà, amicizia e partecipazione che cresce anno dopo anno e che rende ancora più forte il legame tra le persone e il territorio.

Fonte: Ufficio Stampa