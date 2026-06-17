Il PD di Empoli sostiene il boicottaggio dei prodotti TEVA

Il Partito Democratico di Empoli ha deciso di sostenere l’iniziativa promossa dalla società civile e rilanciata dal Comitato Empoli per la Pace, relativa al boicottaggio dei prodotti della casa farmaceutica TEVA.

"Ogni giorno dobbiamo sostenere con sempre maggiore forza che il tema del rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, ciò richiede impegno e responsabilità da parte delle istituzioni e della politica. Per questo motivo abbiamo deciso di aderire alla campagna di boicottaggio, che ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e operatori sui comportamenti delle aziende e sulle conseguenze delle scelte economiche compiute in contesti segnati dalla guerra", dichiara Gianni Bagnoli, segretario Pd Empoli.

"Lo scorso anno in Consiglio comunale, il nostro gruppo insieme ad altre forze politiche ha presentato un atto che impegnava l’amministrazione comunale a valutare le modalità più appropriate per promuovere scelte coerenti anche rispetto agli acquisti e alle forniture di beni, compresi i prodotti farmaceutici TEVA, industria farmaceutica israeliana coinvolta e avvantaggiata dalle politiche genocidiarie del governo Netanyahu.

Riteniamo quindi importante – continua Bagnoli - portare avanti questa linea politica in modo chiaro, sostenendo il boicottaggio dei prodotti TEVA garantendo comunque in ogni caso la continuità delle cure e la disponibilità di farmaci prescritti e salvavita.

Continueremo a sostenere e diffondere le campagne di sensibilizzazione promosse dalla società civile, per rendere sempre più evidente che ogni nostra scelta produce conseguenze e che anche le scelte individuali possono impattare sul futuro.

Dobbiamo mantenere alta l’attenzione sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla loro continua violazione a Gaza e nei territori palestinesi occupati, continuando a promuovere in città e nel Consiglio comunale di Empoli iniziative coerenti con una cultura della pace, della legalità internazionale e della tutela dei diritti umani".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

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