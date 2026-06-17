Pedone investito al Terrafino, in ospedale in codice giallo

Un pedone è stato investito questa mattina a Empoli, in via del Castelluccio nella zona industriale del Terrafino. La persona ha riportato traumi su più parti del corpo ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa.

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