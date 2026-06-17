Ponte sull'Arno: chiuso un tratto della SS67 tra via dell'industria e via Citerna

Dal 22 giugno al 16 luglio sarà chiuso al traffico il tratto della Strada Statale 67 compreso tra via dell’Industria e via Citerna.

Il provvedimento è stato disposto da Anas per consentire la realizzazione della nuova viabilità di intersezione con il ponte che collegherà Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite, l’infrastruttura, attesa da tempo, è destinata a migliorare i collegamenti tra le due sponde dell’Arno e a rendere più efficiente la mobilità dell’area.

Per limitare i disagi sono stati individuati percorsi alternativi.

Per chi proviene da Empoli, la deviazione sarà all’altezza di via dell’Industria: i veicoli dovranno proseguire lungo via dell’Industria e via del Lavoro per poi rientrare sulla SS67 in corrispondenza di via Citerna.

Per chi proviene da Montelupo Fiorentino, la deviazione sarà all’altezza di via delle Pratella. Da qui il traffico sarà indirizzato su via del Lavoro e via dell’Industria prima del rientro sulla SS67. Via delle Pratella sarà a senso unico verso via del lavoro

L’intervento rappresenta una fase particolarmente importante nella realizzazione del nuovo ponte e richiede la temporanea modifica della circolazione per garantire la sicurezza delle lavorazioni.

Fonte: Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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