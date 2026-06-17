Pontedera, evade dai domiciliari e investe un pedone: arrestato dalla Polizia Locale per evasione

Doveva trovarsi agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso a decine di chilometri di distanza dal luogo in cui stava scontando la misura cautelare. È successo ieri, 16 giugno, a Pontedera, dove un uomo domiciliato in provincia di Lucca è stato arrestato dalla Polizia Locale dell'Unione Valdera dopo essere rimasto coinvolto nell'investimento di un pedone in viale Italia. Durante i rilievi del sinistro, gli agenti hanno scoperto che il conducente, originario della Sicilia, era sottoposto agli arresti domiciliari nel Lucchese. Informato il pubblico ministero di turno, la Polizia Locale ha quindi proceduto al suo arresto con l'accusa di evasione.

Il conducente ha tentato di giustificare la propria presenza a Pontedera sostenendo di essere autorizzato a spostarsi per motivi di lavoro. Tuttavia, dall'analisi del provvedimento e dalle verifiche svolte dagli operatori non è emersa alcuna autorizzazione che gli consentisse di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura cautelare e di raggiungere un comune così distante.

Sull'episodio è intervenuto anche il comandante della Polizia Locale dell'Unione Valdera, Francesco Frutti: "Questa vicenda rappresenta un esempio concreto del ruolo fondamentale svolto dalla Polizia Locale, spesso ridotta nell’immaginario collettivo a funzioni esclusivamente legate alla viabilità o alle sanzioni amministrative. In realtà, si tratta di un corpo di polizia giudiziaria a pieno titolo, capace di coniugare in tempo reale la gestione di un sinistro stradale con complesse verifiche investigative.

La rapidità con cui gli agenti e gli ufficiali hanno incrociato i dati, valutato la posizione giudiziaria del soggetto e proceduto correttamente all’arresto dimostra una preparazione tecnica e giuridica di assoluto livello. Un risultato che fa onore all’intero Corpo e che testimonia come la sicurezza del territorio passi anche e soprattutto dalla quotidiana, silenziosa professionalità di chi indossa la divisa ogni giorno".

Notizie correlate