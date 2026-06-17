Presunte infrazioni stradali via SMS a Pistoia: è una truffa

Nei giorni scorsi sono stati segnalati SMS fraudolenti che invitano i cittadini a cliccare su un link per presunte infrazioni stradali, con messaggi del tipo: "Secondo la registrazione della targa, è presente un'infrazione stradale. Vi preghiamo di prendere visione dei dettagli al link...".
Si tratta di una truffa. Il Comune non comunica sanzioni o richieste di pagamento tramite SMS contenenti link. Si raccomanda di non cliccare sul collegamento, non fornire dati personali o bancari e cancellare immediatamente il messaggio.
In caso di dubbi, contattare direttamente la Polizia Locale al numero 0573 22022.
Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa
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