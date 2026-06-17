Rapina in villa a Impruneta, imprenditrice minacciata con una pistola

Cronaca Impruneta
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Colpo nella notte in un’abitazione isolata nel Fiorentino: banditi in fuga con gioielli e preziosi

Una rapina in villa è stata messa a segno nella tarda serata di ieri a Impruneta, nel Fiorentino. Nel mirino dei malviventi un’imprenditrice italiana residente in un’abitazione di via della Sodera, in una zona isolata del territorio comunale.

Secondo quanto ricostruito, alcuni uomini travisati si sono introdotti nell’immobile e hanno bloccato la donna, costringendola a consegnare i preziosi custoditi in casa sotto la minaccia di una pistola. Dopo essersi impossessati della refurtiva, i rapinatori sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Sul caso indagano i carabinieri, impegnati nella raccolta di elementi utili per identificare gli autori del colpo. Ancora da quantificare il valore complessivo dei gioielli e degli oggetti sottratti durante la rapina.

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