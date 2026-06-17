Risultati, sfide, ricordi: 50 anni di Assoconciatori "con lo sguardo rivolto al futuro"

L’Assemblea annuale dell’Associazione Conciatori, svoltasi martedì 16 giugno, ha rappresentato l’occasione per celebrare il cinquantesimo anniversario della fondazione dell’Associazione e tracciare un bilancio dell’ultimo anno. I dati illustrati dal presidente Riccardo Bandini nella relazione annuale confermano la competitività del distretto conciario toscano, nonostante un contesto economico ancora caratterizzato da elementi di incertezza.

Il Comprensorio toscano della pelle si conferma una delle principali realtà manifatturiere del Paese: con circa 400 aziende, 5.600 addetti e un valore della produzione di 1,4 miliardi di euro, rappresenta il secondo distretto conciario italiano e un settore strategico per l’economia regionale e per la filiera moda nazionale. “Il 2025 si è tuttavia chiuso in un contesto ancora caratterizzato da significative incertezze” come sottolineato dal presidente Riccardo Bandini che ha ribadito i dati di UNIC – Concerie Italiane sul contesto nazionale e locale: il comparto nazionale ha registrato una flessione del 5,8%, attestandosi a circa 4 miliardi di euro di produzione, nel distretto toscano la contrazione si è fermata al 5,1%, mentre l’export ha segnato un -5,4%.

“Le difficoltà registrate dal comparto -evidenzia Bandini- sono determinate da molteplici fattori, come le variabili legate a instabilità geopolitica e cambiamenti nelle abitudini al consumo. Il distretto ha però dimostrato nel tempo una significativa capacità di adattamento, sostenuta anche dall’organizzazione consortile che ne rappresenta una caratteristica distintiva”.

Grazie alla gestione integrata degli aspetti ambientali e al contributo del PO.TE.CO. nelle attività di ricerca e formazione, il distretto conciario toscano si è affermato negli anni come un modello di sviluppo sostenibile e un punto di riferimento per il mondo produttivo e formativo. Proprio dagli investimenti consolidati passano ora le nuove sfide.

“I cinquant’anni dell’Associazione Conciatori si intrecciano con la crescita e la trasformazione del Comprensorio toscano- dice Bandini- in un percorso che continua a evolversi insieme alle esigenze del mercato. Continuiamo a mettere a disposizione delle imprese servizi e strumenti a supporto della competitività, dalla valorizzazione dell’EMAS di distretto alle iniziative di welfare aziendale, dal dialogo con la filiera moda e con le istituzioni fino ai progetti dedicati alla formazione e alla sicurezza, anche attraverso l’impiego di realtà virtuale e intelligenza artificiale”.

Il ricordo dello storico direttore Piero Maccanti

Tra i momenti più significativi dell’Assemblea, il ricordo dello storico direttore dell’Associazione Conciatori Piero Maccanti, scomparso nel 2023. Alla presenza della famiglia, delle istituzioni e dei numerosi ospiti intervenuti, sono stati condivisi ricordi e testimonianze che ne hanno evidenziato le straordinarie qualità umane e il prezioso contributo professionale alla crescita dell’Associazione e del distretto conciario. Ampia la partecipazione all’Assemblea, che ha visto la presenza dei principali rappresentanti del tessuto socio-economico del territorio: dalle istituzioni alle organizzazioni sindacali, dal mondo del credito e della scuola alle associazioni di categoria fino agli esponenti della filiera della pelle a livello locale e nazionale.

Fonte: Associazione Conciatori - Ufficio stampa

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