Ruba un'auto a un amico e si prende anche gli occhiali all'interno

I carabinieri di Castiglione di Garfagnana hanno identificato e denunciato un 40enne, di origini nordafricane e con numerosi precedenti penali, ritenuto responsabile del furto di un'auto.

I fatti risalgono a qualche settimana fa. Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo, avendo bisogno di un mezzo di trasporto, si sarebbe appropriato della vettura di un connazionale residente in zona, facendogliela poi ritrovare il giorno successivo.

A peggiorare la sua posizione è stata però un'ulteriore condotta illecita: all'interno del veicolo erano infatti custoditi dei costosi occhiali da sole, che il quarantenne ha trattenuto senza restituire.

L'uomo, che nei giorni scorsi è stato anche arrestato dai carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana per reati diversi e non collegati a questo episodio, dovrà ora rispondere di quest'ultimo fatto davanti all'Autorità Giudiziaria di Lucca.