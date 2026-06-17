San Miniato: stop al Festival del Pensiero Popolare 2026, confermato il Palio di San Rocco

Dal 2019 Tra i Binari ha accompagnato la vita del quartiere e della città di San Miniato con la direzione del Festival del Pensiero Popolare e il Palio di San Rocco. La nostra proposta si è articolata portando laboratori, conferenze, concerti, spettacoli con artisti nazionali e internazionali. Non si è trattato soltanto una rassegna di eventi culturali, bensì un vero spazio di incontro, confronto e costruzione di relazioni durature. Attraverso il lavoro condiviso, la presenza costante sul territorio e la collaborazione tra persone, associazioni, scuole, commercianti e realtà informali del quartiere, abbiamo voluto intrecciare trame di comunità che nel tempo sono cresciute e si sono consolidate, generando fiducia reciproca, partecipazione entusiastica e senso di appartenenza.

Questo comunicato però serve per raccontare che cosa sta accadendo e con profondo dispiacere l'Associazione Tra i Binari comunica che il Festival del Pensiero Popolare 2026 non si svolgerà.

Che cosa è successo?

Nel 2025, a manifestazione conclusa, abbiamo ricevuto la notizia del mancato ottenimento del finanziamento del Ministero della Cultura all’interno del Fondo Nazionale Rievocazione Storica. In data 24 settembre 2025 abbiamo dovuto constatare che ci trovavamo con un cospicuo deficit - di €16.000,00 - su un budget complessivo di €46.000 già impegnato per la Manifestazione svoltasi ad agosto, pesando in maniera consistente sulla sostenibilità economica dell'associazione. La situazione ci ha portato ad attivare una raccolta fondi di emergenza che è riuscita in parte a sostenere il lavoro e a restituirci forza, evitando che si fermasse in modo irreparabile.

Quali effetti sta provocando tutto questo?

Per una realtà come la nostra un deficit di questo calibro, provoca inevitabilmente delle conseguenze, per questo l’associazione si è trovata a dover prendere una dolorosa decisione. Dopo anni di lavoro, impegno, dedizione e passione da parte delle persone volontarie e dei membri dell’Associazione Tra i Binari, non possiamo garantire le condizioni organizzative e finanziarie necessarie per realizzare del 18° Festival del Pensiero Popolare in questo 2026.

Non tutto è perduto però!

La scorsa edizione del Palio di San Rocco ha avuto un risveglio significativo, vedendo la partecipazione di più di 100 persone della città che hanno contribuito a far rinascere la sfida di un tempo: sono rinati i terzieri, sono riemersi nuovamente alcuni giochi e sfide ed è stato ristabilito un Palio per i/le Bambini/e e uno per le persone adulte.

Con piacere comunichiamo che, grazie al lavoro sinergico di Tra i Binari con le associazioni di San Miniato, coadiuvato e sostenuto dall’Amministrazione Comunale, si conferma lo svolgimento del 57° Palio di San Rocco, dal 14 al 16 agosto 2026 nel quartiere Scioa - Piazza Buonaparte.

Questa collaborazione ha messo le sue radici già a partire dallo scorso anno, nell’edizione 2025, in cui San Miniato Comitato Manifestazioni Popolari APS ha assunto un ruolo di co-progettazione e co-organizzazione del Palio insieme a Tra i Binari e porterà il prossimo anno ad una svolta storica: a partire dal 2027, la manifestazione vedrà un passaggio di consegne della direzione organizzativa ed artistica all’ass. San Miniato Comitato Manifestazioni Popolari APS.

Il lavoro di comunità promosso da Tra i Binari APS a partire dal 2019 giunge così ad un frutto florido, che ha maturato i presupposti per far tornare la Manifestazione, rafforzata, alla sua comunità originaria.

Rinnoviamo il nostro ringraziamento a chi in tutti questi anni ha creduto nel progetto: artisti, lavoratori, partner, le persone volontarie e i cittadini e le cittadine che hanno reso il Festival un appuntamento importante per il quartiere. Pur nella tristezza di questa sospensione, ci riserviamo la possibilità di ripensare e dare in futuro nuova vita e nuova forma al Festival del Pensiero Popolare, esplorando soluzioni che ne garantiscono la qualità e la sostenibilità.

Esprimendo gratitudine alla comunità tutta, agli Enti Partner e Sostenitori del progetto, come Tra i Binari continuiamo ad impegnarci in un passaggio di consegne professionale e congruo all’importanza della Manifestazione stessa per San Miniato, accompagnando e proseguendo il rapporto per la prossima annualità 2027 in qualità di Ente Partner.

La raccolta Fondi straordinaria del 2025.

Grazie all'impegno e all'aiuto inaspettato e meraviglioso di numerosi donatori e donatrici, di San Miniato e non solo – persone private e realtà associative — siamo riusciti a sanare parte delle difficoltà e a mantenere viva la nostra attività sul territorio.

La raccolta fondi straordinaria, attivata a ottobre 2025, ha raggiunto un totale di donazioni di €5.045,32.

A queste donazioni si sommano i contributi pubblici e privati già stanziati a Settembre 2025 per il Progetto — tot. € 24.648,30 — e le risorse proprie dell’Associazione, sommate ai contributi da attività istituzionali svolte da Settembre ‘25 a Maggio ‘26 — tot. €7.000,00.

Alla data odierna, il debito non risulta sanato al 100%, ma ci troviamo in attesa di esito di ulteriori finanziamenti pubblici che possano coprire il restante deficit.

Un grazie sentito e sincero va a tutti e a tutte voi, che dimostrate che la rete e la solidarietà tra associazioni e di comunità riesce ad attivarsi quando se ne ha più bisogno, che essere insieme non è solo una questione di visione, bensì anche di gesti concreti e coraggiosi. Nonostante questi preziosi contributi, per il 2026 non è stato possibile mettere insieme le risorse e le condizioni logistiche richieste per assicurare l'offerta di qualità cui la cittadinanza è abituata.

Che cos’è il Festival del Pensiero Popolare?

Un'occasione in cui abbiamo promosso pratiche di cura della comunità locale, valorizzando il patrimonio storico-culturale, le memorie, le tradizioni e i saperi che abitano questo territorio, convinti che la cultura possa essere uno strumento capace di custodire identità e, allo stesso tempo, aprire nuovi orizzonti. Il Festival ha infatti mantenuto sempre uno sguardo aperto sul mondo, ospitando esperienze, linguaggi e riflessioni legate ai temi della contemporaneità e della comunità globale: dall’inclusione collettiva alle pratiche partecipative, dalla cultura artistica ai diritti umani.

Le relazioni costruite in questi anni rappresentano oggi il risultato più importante del nostro percorso. Sono legami umani, collaborazioni e pratiche condivise che continueranno a vivere , perché il valore di ciò che è stato costruito non si misura soltanto nella realizzazione di un evento, ma nella capacità di aver reso il quartiere una comunità più coesa, aperta, partecipe e consapevole.

Questi legami sono il patrimonio più prezioso che rimane anche in assenza dell’edizione 2026.

Ci teniamo ancora una volta a invitare la cittadinanza a partecipare numerosa a questo evento che mantiene viva la tradizione e la comunità locale.

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Fonte: Associazione Tra i Binari APS