San Miniato, la maggioranza chiede collaborazione alle opposizioni. Forza Italia parla di "assenza politico-amministrativa degli assessori"

Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale è emersa una richiesta da parte della maggioranza rivolta alle forze di opposizione, affinché queste contribuissero all'individuazione di soluzioni per alcune criticità che interessano il territorio comunale. Una dinamica che, secondo Forza Italia San Miniato, merita una riflessione politica più ampia.

"Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale è emersa una situazione che merita una riflessione politica. I consiglieri di maggioranza hanno infatti chiesto il contributo delle forze di opposizione per affrontare alcune delle criticità che interessano il nostro territorio.

Da parte nostra, questo aiuto non è mai mancato. Da sempre siamo presenti con interrogazioni, mozioni e documenti che hanno l’obiettivo di portare all’attenzione dell’amministrazione le problematiche che cittadini e frazioni vivono quotidianamente.

Il nostro impegno come partito di FORZA ITALIA SAN MINIATO è costante e orientato esclusivamente al miglioramento del territorio.

La risposta che emerge, tuttavia, appare chiara: si registra una quasi totale assenza politico-amministrativa da parte degli assessori, spesso incapaci di fornire risposte concrete o di assumere iniziative efficaci rispetto alle questioni sollevate.

Se oggi viene richiesto il contributo delle minoranze, è doveroso ricordare che questo contributo è sempre stato garantito con serietà, senso di responsabilità e spirito costruttivo. Continueremo a farlo, perché crediamo che il bene della comunità venga prima di ogni appartenenza politica.

Resta però la preoccupazione per un territorio che, sempre più spesso, sembra essere lasciato andare, senza una visione chiara e senza quell’attenzione amministrativa che i cittadini meritano e per un territorio che, sempre più spesso, sembra essere lasciato andare, senza una visione chiara e senza quell'attenzione amministrativa che i cittadini meritano"

Fonte: Forza Italia San Miniato