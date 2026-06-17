Santa Croce, l'ex assessore Enzo Oliveri forma il gruppo consiliare 'ASMA Next'

L'ex assessore Enzo Oliveri interviene pubblicamente dopo un colloquio con il sindaco Roberto Giannoni, contestando le scelte dell'amministrazione e annunciando la costituzione del nuovo gruppo consiliare 'ASMA Next'. In particolare, Oliveri critica la scelta dell'amministrazione di non restituirgli gli incarichi che gli erano stati inizialmente assegnati e poi sospesi per motivi di salute, nonostante egli affermi di essere tornato pienamente operativo. Critica inoltre la decisione di mantenere in giunta un assessore di nuova nomina e alla prima esperienza politica, ritenendola una scelta penalizzante rispetto alla sua lunga esperienza amministrativa. Nel suo intervento, l'ex assessore denuncia anche una gestione politica ritenuta incoerente con gli impegni precedentemente presi.

La nota completa

Ritengo giusto informarvi riguardo a un importante colloquio che ho avuto con il Sindaco Roberto Giannoni il 15 giugno 2026, durante il quale abbiamo parlato della riassegnazione delle mie deleghe di Assessore. Questo incontro è avvenuto dopo un’attesa di 12 giorni dalla mia richiesta scritta, dopo che, per ben due volte, mi era stato detto che avremmo dovuto “rivederci”. Nonostante sia un componente importante della maggioranza ho dovuto attendere così tanto tempo affinché il Sindaco fosse disponibile a questo incontro.

Ho richiesto il ripristino delle deleghe ai lavori pubblici, alla Polizia Municipale e al decoro assegnatemi all’inizio della legislatura ma poi sospese su richiesta del Sindaco per motivi di salute fino a quando non sarei tornato nuovamente operativo.

Il Sindaco, tuttavia, nonostante le sue precedenti espresse promesse, ha deciso di rimangiarsi la parola e di optare per mantenere il nuovo assessore, residente a Staffoli, alla sua prima esperienza politica, poco conosciuto a Santa Croce invece di restituire le deleghe al sottoscritto che, al contrario, può fregiarsi di 16 anni di esperienza amministrativa e di un’ampia conoscenza dei problemi del comune.

“Considerati i numerosi impegni che ci attendono e che richiedono una presenza costante e capillare sul territorio, ti chiedo, proprio in segno di rispetto verso la tua persona e verso la comunità che rappresentiamo, di valutare un passo indietro, almeno fino a quando le tue condizioni di salute non saranno stabilizzate e ti consentiranno di tornare pienamente operativo” queste le parole che il Sindaco Giannoni ebbe a scrivermi ma, evidentemente, mi sono illuso che potesse mantenere la sua stessa parola data anche se durante il colloquio io ho dato le mie debite rassicurazioni di essere tornato pienamente operativo in tutti i sensi che lui nemmeno ha preso in considerazione confermando di preferire il nuovo assessore di Staffoli assumendosi tutta la responsabilità e le implicazioni politiche di questa scelta e contribuendo a sbilanciare la maggioranza a favore di Fratelli d’Italia.

E’ superfluo che io ricordi il mio importante contributo quale consigliere più votato del gruppo di centrodestra, con 274 preferenze ricevute alle ultime elezioni che hanno contribuito a decretare la vittoria elettorale e la nomina a Sindaco di Giannoni.

Parla poi per me la mia significativa esperienza amministrativa avendo lavorato come Vigile Urbano per 28 anni, ricoprendo il ruolo di Sindaco Ombra dal 2010 al 2014 e successivamente fino al 2019 come consigliere di opposizione. Durante la campagna elettorale, ho dato il massimo per garantire il nostro successo, cercando di riportare in comune questioni fondamentali per i cittadini, come la “via dell’imbuto”, il decoro urbano, le telecamere di video sorveglianza etc. e per questo motivo credo fermamente che il sindaco Roberto Giannoni debba buona parte del suo successo al sottoscritto.

Dalla mia nomina fino al 1° febbraio, data delle mie dimissioni richieste dal Sindaco, ho lavorato costantemente, a volte anche dal mio letto d’ospedale, per rimanere in contatto con gli uffici di mia competenza, gestendo le richieste dei cittadini e assicurandomi che i lavori venissero effettuati regolarmente, sempre in collaborazione con gli impiegati.

Mi dispiace non aver potuto affrontare tutti i problemi evidenziati durante la campagna, a causa dei problemi di salute che purtroppo mi hanno colpito e che oggi posso dire superati.

E’, dunque, con profondo rammarico, che ho deciso di costituire il gruppo consiliare “ASMA”-Next, uscendo dal gruppo “Insieme per Giannoni Roberto”, visto che non mi ci vedo a fare la bella statuina tra i banchi del consiglio comunale utile solo a schiacciare un tasto per votare i provvedimenti della maggioranza senza poter mettere a disposizione tutta la mia esperienza e conoscenza dei problemi di Santa Croce; ma, purtroppo, il Sindaco non mi ha dato alternative. Sua scelta politica legittima, per carità, ma che secondo me non corrisponde con le esigenze e le problematiche portate dai cittadini che sono molte e attendono di essere risolte.

Con questo nuovo gruppo intendo essere libero di accogliere le istanze dei cittadini di Santa Croce e Staffoli, per portarle in consiglio comunale e cercare soluzioni fattive e concrete. Non intendo né essere subalterno alla maggioranza né strumentale agli attacchi dell’opposizione ma mi limiterò a verificare l’operato di entrambi gli schieramenti e sono pronto ad appoggiarne le iniziative qualora questi vadano incontro alle esigenze e alla volontà dei cittadini mentre sarò severo e critico con tutte quelle iniziative che non corrisponderanno ad un reale interesse della cittadinanza. Appoggerò la maggioranza quando lo meriterà e la boccerò senza appello quando sarà il caso di farlo e stessa identica cosa farò anche con l’opposizione. D’altra parte la mia natura è sempre stata quella di non essere al libro paga dei partiti; se ho un padrone da rispettare questi sono i miei concittadini.

È importante che questi progetti non vengano lasciati in sospeso e controllerò costantemente che siano effettuati come dal programma sottoscritto dal sindaco Roberto Giannoni.

Tuttavia, voglio garantire che ho sempre mantenuto un dialogo costante con gli uffici competenti, rispondendo prontamente alle richieste di supporto e fornendo aggiornamenti sui lavori pubblici come tutte le volte che il Sindaco mi inoltrava richieste, in particolare sui lavori pubblici, io rispondevo tempestivamente con fotografie aggiornate.

Infine, ribadisco la mia volontà di contribuire attivamente al bene della comunità e mi auguro che possiate continuare a sostenere il gruppo ASMA - Next, che da sempre pone al primo posto gli interessi dei cittadini.

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