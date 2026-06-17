Toni Servillo a Lucignana: ritirerà un premio dalla Libreria Sopra La Penna

È Toni Servillo il vincitore della terza edizione del premio internazionale “Scrivere sull’orizzonte della collina”. L’attore ritirerà il riconoscimento sabato 20 giugno alle ore 18.00 alla Libreria sopra la Penna; per l’occasione dialogherà con Alba Donati e Giovanni Bogani e, al termine dell’incontro, leggerà alcune poesie di Giovanni Pascoli.

Quello con Toni Servillo è il secondo appuntamento della sesta edizione di Little Lucy. Un festival letterario piccolo così a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, organizzato da Fenisya − Scuola di linguaggi della cultura, che si tiene nel giardino della Libreria sopra la Penna a Lucignana (LU).

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