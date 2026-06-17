Tre giorni di calcio e solidarietà per il Memorial Neri e Ferramosca

Al termine di tre intense giornate dedicate al ricordo di Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, l'Associazione desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del 18° Memorial, nell'anno che segna il ventennale della loro scomparsa: "Venti anni con Riccardo e Alessio nel cuore".

Un ringraziamento speciale "va a Luciano Spalletti e Mario Tenerani, che con la loro presenza hanno impreziosito sia la cena di presentazione del Memorial sia le giornate del torneo. Un grazie altrettanto sincero a Luca Calamai, Ferruccio Valcareggi, Pino Vitale e Paolo Indiani, alla rappresentanza della Juventus composta da Flaminia Callieri, Executive Assistant Legal, e Stephan Saporito, tecnico dell'Under 13, nonché alle amministrazioni comunali di Certaldo, Gambassi Terme e Castelfiorentino per il costante sostegno all'iniziativa".

Nel corso della cena di presentazione, svoltasi venerdì presso il Ristorante Boscotondo, è stato assegnato il "Premio Riccardo & Alessio", riconoscimento dedicato a giovani protagonisti che si sono distinti per risultati sportivi, impegno e valori umani. Un premio che vuole rappresentare non solo un attestato di merito, ma anche un augurio per un futuro ricco di soddisfazioni, come è accaduto a molti dei premiati delle passate edizioni.

I riconoscimenti della diciottesima edizione sono stati assegnati agli allenatori del settore giovanile Alessandro Leonardi dell'Empoli FC e Alessandro Rossi della Sestese Calcio, ai giovani calciatori Edoardo Biondini dell'Empoli FC e Pietro Locci del Castelfiorentino United, all'arbitro emergente Francesco Marini e alla società ASD Rondinella Marzocco per la brillante stagione culminata con la promozione nel campionato nazionale di Serie D.

L'Associazione ringrazia inoltre le sedici società partecipanti al Torneo Internazionale Under 13, che hanno dato vita a un'edizione di altissimo livello tecnico e sportivo: Aberdeen FC, ISI Soccer Team, USCC, Fiorentina, Juventus, Livorno, Empoli, Parma Calcio, Carrarese, Pisa, Arezzo, Affrico, Avane, Certaldese, Virtus Gambassi e Castelfiorentino United.

Un sentito grazie va "anche alle società Giovani Certaldese, Virtus Montaione Gambassi e Castelfiorentino United, che hanno ospitato le squadre e messo a disposizione le proprie strutture per lo svolgimento delle gare".

Organizzato in collaborazione con Strikers Torino, il Memorial si è sviluppato su quattro impianti sportivi: lo Stadio Comunale di Certaldo, gli impianti di Gambassi Terme e Cambiano e lo stadio Riccardo Neri di Castelfiorentino, sede delle finali e delle premiazioni.

A conquistare il trofeo dell'edizione 2025 sono stati gli Under 13 dell'Empoli FC, che nella finalissima hanno superato per 2-1 gli scozzesi dell'Aberdeen FC, al termine di una sfida emozionante e combattuta.

Infine, un ringraziamento particolare "va allo staff tecnico e organizzativo di Strikers Torino, che anche in questa edizione ha dimostrato competenza, professionalità e passione, contribuendo in maniera determinante alla perfetta riuscita della manifestazione".