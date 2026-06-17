Vent'anni di Capraia Musica Festival, il programma

Con l'edizione 2026 che si terrà dal 20 al 30 agosto, il Capraia Musica Festival celebra vent'anni di attività, un traguardo significativo per una rassegna fondata nel 2006 per iniziativa della pianista e organista Maria Grazia Amoruso. Negli anni, il festival si è affermato come un punto di riferimento culturale sull'isola, promuovendo la musica classica e valorizzando il territorio. Grazie alla partecipazione di interpreti di rilievo europeo e internazionale e a una programmazione attenta alla qualità artistica, la manifestazione ha acquisito riconoscimento anche a livello nazionale e internazionale.

Per l'edizione 2026 il festival propone una programmazione che affianca grandi interpreti del panorama musicale italiano e internazionale a giovani musicisti emergenti, mantenendo quella dimensione di incontro tra generazioni che caratterizza da sempre il progetto artistico. Tra gli ospiti figurano artisti di primo piano: il pianista Alexander Lonquich, il Quartetto di Cremona, il pianista Benedetto Lupo, i clarinettisti Tommaso Lonquich e Riccardo Crocilla e i violoncellisti Miriam Prandi e Alexey Zhilin accanto a giovani interpreti selezionati attraverso percorsi di alta formazione e concorsi internazionali. Il programma comprende recital solistici, concerti cameristici e appuntamenti dedicati alla musica contemporanea, con l'esecuzione di opere di compositori viventi e alcune prime assolute dei compositori Luca Fialdini, Mark-Antoine Houn, Johanna Doderer, Bruno Mereu e Marco Benetti.

Accanto all'attività concertistica, il festival sviluppa iniziative che mettono in relazione la musica con il paesaggio e la vita culturale dell'isola. Tra queste, i trekking-concerto e le passeggiate musicali, realizzati in collaborazione con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, che uniscono l'esperienza dell'ascolto alla scoperta dell'ambiente naturale di Capraia. Alcuni eventi sono inoltre accompagnati da degustazioni di prodotti locali, organizzate in collaborazione con le aziende agricole del territorio, creando occasioni di incontro tra musica, natura ed eccellenze enogastronomiche dell'isola.

Un'attenzione particolare è dedicata anche alle attività educative e formative, che rappresentano ormai una componente stabile del progetto. Il festival organizza laboratori musicali per bambini e momenti di formazione rivolti a giovani musicisti con una Masterclass di pianoforte tenuta dal Maestro Benedetto Lupo.

Un concerto sarà anche quest'anno dedicato ai detenuti della Casa Circondariale e alla comunità dell'isola di Gorgona.

La realizzazione del Festival è resa possibile grazie a istituzioni e sponsor che credono nel valore culturale della manifestazione, in primis il Ministero della Cultura, la Fondazione di Livorno nonché alla collaborazione con prestigiose istituzioni culturali, tra cui l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Nel celebrare i suoi vent'anni di attività, il Capraia Musica Festival intende quindi proseguire nel percorso costruito nel tempo, consolidando il proprio ruolo di presidio culturale sull'isola e offrendo al pubblico un'esperienza artistica di alto livello profondamente legata al contesto unico di Capraia.

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