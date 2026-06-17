Vueling, inaugurata la tratta tra Firenze e Minorca

Vueling ha inaugurato oggi, 17 giugno, la nuova rotta che, per l’estate 2026, collegherà direttamente Firenze a Minorca, in Spagna. Il primo volo di questo nuovo collegamento è decollato oggi alle 13:10 dall’aeroporto di Firenze ed è atterrato alle 14:18 a Minorca, segnando l'inizio delle operazioni tra le due destinazioni.

Prima e unica compagnia a operare questa rotta dall’Italia, Vueling collegherà Firenze e Minorca fino al 12 settembre 2026 con due frequenze settimanali, per voli in partenza nei giorni di mercoledì (alle 13:10 da Firenze e alle 15:25 da Minorca) e sabato (alle 19:20 da Firenze e alle 21:35 da Minorca). I biglietti sono già disponibili sul sito web della compagnia.

"Siamo entusiasti di inaugurare con Vueling questo nuovo collegamento tra Firenze e Minorca, tra le mete più apprezzate del Mediterraneo durante la stagione estiva - ha dichiarato Toscana Aeroporti. “L'avvio di questa rotta amplia ulteriormente le opportunità di viaggio per i passeggeri toscani e conferma il ruolo strategico dello scalo fiorentino nel rispondere alla crescente domanda di collegamenti"

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