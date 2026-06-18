250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza americana: convegno in Regione

Domani, venerdì 19 giugno, il presidente Eugenio Giani porterà, assieme alla Console Generale USA a Firenze Daniela Ballard, i saluti istituzionali al convegno "I 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America fra passato e presente", appuntamento che rende omaggio a uno dei momenti fondativi della storia moderna attraverso uno sguardo che unisce memoria storica, valori condivisi e attualità geopolitica.

Il convegno è in programma dalle 9 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati in piazza Duomo 10 a Firenze. A promuoverlo e organizzarlo è ISFE (Istituzione di Studi Firenze per l’Europa) in collaborazione con la Kent State University Florence, l’AACUPI, (Association of American College and University Programs in Italy) e con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze.

La prima parte dei lavori sarà dedicata alla presentazione del volume “Filippo Mazzei, Il Granduca Pietro Leopoldo e la riscoperta dell’America” ed alla ricostruzione del contesto storico che legò la Toscana del XVIII secolo agli Stati Uniti nascenti. Al centro dell’attenzione la figura di Filippo Mazzei, il “toscano-virginiano” amico di Thomas Jefferson, che ebbe un ruolo significativo nel dibattito politico americano e le cui idee illuministe, maturate nella Toscana riformista del Granduca Pietro Leopoldo, influenzarono i principi della Dichiarazione di Indipendenza del 1776.

Nel corso della giornata interverranno autorevoli voci del mondo accademico e culturale europeo ed americano.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Fonte: Regione Toscana