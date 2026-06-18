Acque, 1.200 metri di nuove condotte tra Iano e Marrado

Un lavoro che ne racchiudeva due al suo interno. Un “doppio senso” di marcia della risorsa idrica, prima per la sua potabilizzazione e poi per la distribuzione alle utenze. Un progetto da 240mila euro, per la posa in opera di 1.200 metri complessivi di nuove condotte. Questa, in sintesi, la natura dell’intervento di Acque chiuso nei giorni scorsi nel comune di Montaione, precisamente in località Carbonaie, con l’obiettivo - adesso raggiunto - del miglioramento del servizio idrico locale, con particolare riferimento alla frazione di Iano.

Un’opera strategica sul tratto di acquedotto compreso tra due infrastrutture del gestore idrico: da un lato, il deposito “Acqua Grezza” Carbonaie, che preleva la risorsa dai pozzi adiacenti e dall’omonima sorgente; dall’altro, la centrale di potabilizzazione “Pian delle Querce”, che riceve l’acqua dal deposito e la tratta per renderla adatta al consumo umano. Finora le due strutture erano collegate da una tubazione datata, e soggetta per questo a numerose perdite. L’intervento, progettato da Ingegnerie Toscane e co-finanziato dal PNRR nell’ambito del progetto Digital4zero, ha previsto quindi il rifacimento della condotta di adduzione che mette in comunicazione il deposito con la centrale di Pian delle Querce, con 510 metri di tubazioni in polietilene ad alta densità. Ma il progetto ha interessato anche il “percorso inverso” della risorsa che, una volta potabilizzata presso la centrale, è ora indirizzata verso Iano con 640 metri di nuova condotta in ghisa sferoidale, che ha preso il posto di quella prima in funzione, migliorando così anche la distribuzione dell’acqua presso le utenze della frazione.

L’intero sistema risulta completamente ottimizzato: la nuova condotta in polietilene consente un collegamento più efficiente tra il deposito Carbonaie e la centrale di potabilizzazione, mentre quella in ghisa sferoidale assicura una distribuzione più affidabile e performante verso il territorio. Le nuove tubazioni permettono infine di superare le criticità legate a quelle passate, eliminando le perdite e riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

“Si tratta di un ulteriore importante intervento sul nostro territorio, che si inserisce nel solco di lavori altrettanto significativi realizzati negli ultimi anni - commenta il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi - Considerata la vetustà dell’acquedotto comunale, non sarebbe stato possibile intervenire in modo così incisivo senza la capacità di fare sistema tra gestore e amministrazione comunale. Ringrazio Acque per la costante attenzione e per l’impegno profuso nel tempo, anche in relazione al progetto della Montagnola Senese, di cui Montaione e la Valdelsa andranno progressivamente a beneficiare”.

“Si tratta di un intervento che va nella direzione del progressivo ammodernamento delle infrastrutture idriche del territorio - commenta il presidente di Acque, Simone Millozzi - Siamo consapevoli delle perdite presenti in rete, in gran parte dovute all’obsolescenza delle condotte, e stiamo lavorando in modo continuo per ridurne l’incidenza attraverso interventi mirati di sostituzione e rinnovamento. Sappiamo anche che il lavoro da fare è ancora molto, ma proseguiamo con determinazione per migliorare l’affidabilità del servizio e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di cittadini e imprese.”

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

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