C'è l'ok dall'Unione dei Comuni per ampliare il centro dell'Empoli a Monteboro

Il centro sportivo dell'Empoli a Monteboro va verso l'ampliamento. Lo scorso 25 maggio la vice presidente Rebecca Corsi avanzò una proposta all'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per procedere coi lavori in località Cerbaiola ai fini del vincolo idrogeologico ed è arrivato l'ok.

L'opera a firma dell'architetto Leonardo Maestrelli ha avuto il via libera ma dovrà attenersi a alcuni criteri per non impattare negativamente sull'area. Nell'ampliamento dovrebbero rientrare nuovi campi e anche altre strutture.

Il tema fa seguito a un'approvazione della variante del piano strutturale approvata nel dicembre 2023, non senza polemiche, durante gli ultimi mesi dell'amministrazione di Brenda Barnini.

Mentre l'Empoli sembra ancora alla ricerca di un nuovo socio per la società, a Monteboro qualcosa si muove e si attende di sapere la data dei lavori. Senza dimenticate poi la questione stadio, dove da qualche tempo non si hanno novità in merito.

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